SixTONES松村北斗、ヘアケアブランド「anummy」アンバサダー起用 熱心な“ホクト研究員”を好演
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」のブランドアンバサダーに起用された。松村が出演する新CM「きっと、たぶん」を17日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開する。
【動画】爽やか…白衣に身を包む松村北斗
ダメージ髪を毛先まできれいに整え、前向きでハッピーな毎日を叶えるダメージヘアケアブランドです。髪のダメージ補修に着目したケアを追求し、髪質や髪悩みで選べる3タイプのシャンプー・トリートメントと、なりたい髪や仕上がりに合わせて選ぶ、3つのアウトバスアイテムを展開する。
松村の起用理由について「アーティストや俳優として多角的に活躍し、独自の感性と誠実な人柄で幅広い世代から支持を集める。自分自身の個性を大切に育みながら、表現者として常にアップデートし続けるその前向きな姿勢は、『ありのままの自分の髪を、きれいに伸ばせるようにケアして育てていく』という『anummy』のブランドコンセプトを体現している」としている。
新CM「きっと、たぶん」篇では、研究熱心な理系男子“ホクト研究員”を松村が自然体で好演。いつも通り研究に励む中で、風とともに訪れた気配にふと視線を向けると、振り向いた先にいたのは、美しい髪をなびかせた一人の女性。 「その人は、きっと、アニュミー」…その圧倒的で分析不能な髪の美しさに思わず見とれる松村は、「初めまして」と声をかける。
風に吹かれても美しくまとまる髪を通して、ブランドが目指す“きれいに伸ばせる、うるつよ髪”を表現。「anummy」で自信や魅力を引き出すことで、新しい出会いや喜びを引き寄せ、毎日をハッピーに彩る存在でありたいという願いが込められている。
※ ダメージケアで、伸ばしかけの髪がうるおいのあるしなやかな髪になること
また「anummy」デビュー＆松村のブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ポップアップを東京・日本橋の「0th Hub Nihonbashi」にオープン。新商品の販売のほか、松村のビジュアル展示やここでしか手に入らない限定ノベルティ、ダメージケアの法則を遊びながら学ぶ体験ブースを用意する。
■開催概要
開催期間：2026年2月20日（金）〜3月1日（日）
営業時間：11:00〜20:00
会場：0th Hub Nihonbashi
※ 開催期間、営業時間が変更になる可能性がございます。
※ 建物に向かって右手にある階段より2Fまでお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。
【ご入場についてのご案内】
混雑緩和のため、ご入場に一部予約枠を設けております。
各日11:00〜、11:30〜の時間枠は完全予約制、12:00〜20:00の時間枠は事前予約優先制（※ 事前予約なしでもご入場いただけますが、混雑状況により整理券を配布させていただく場合がございます）となっています。
