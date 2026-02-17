ジーユー×UNDERCOVER、秋冬コレクション発表 リブブルゾン＆デニムセットアップ＆「PEANUTS」スウェTほか【一覧】
ジーユーは27日より、ファッションブランド・UNDERCOVERとの2026年春夏のスペシャルコレクションを販売開始する。
【画像】「ジーユー×UNDERCOVER」春夏コレクション（全アイテム一覧）
本コレクションは「Silent/Noise」をコンセプトに、日常にささやかな違和感（Noise）やサプライズをもたらす、遊びの効いたデザインや自由なスタイリングを提案。着こなし方次第で世代やジェンダーを問わず楽しめる。
2026年春夏のコレクションは、ジーユーが今季提案するプレッピーのムードと、UNDERCOVERらしいダークな一面を掛け合わせたラインナップとなる。程よい光沢感と落ち感のあるサテン素材を使用し贅沢な刺繍をあしらったリブブルゾンや、特徴的なジップデザインとウォッシュ加工でカジュアルに着用できるデニムセットアップ、ステップヘムで後ろはラウンドテールになっておりワンポイント刺繍がアクセントになったブロードチェックシャツなど、スタイリングのポイントとして取り入れやすく、UNDERCOVERらしいひねりの効いたアイテムがそろう。
また、PEANUTSとのトリプルコラボレーションが実現したスウェTは、本コレクションらしいグラフィックをセレクトし、作中で使用されているフォントでテーマをプリントした、古着のようなウォッシュド加工にこだわった一着。
同ブランドを手掛ける高橋盾氏描きおろしのグラフィックデザインTは、ジーユーでも定評のある吸汗速乾機能付きでハリのあるドライポンチ素材を使用し、NYの街並みや人物のフォトコラージュデザインがクールな印象の2柄を展開する。
さらに、過去のUNDERCOVERとのコレクションで好評だったアイテムを進化させ、再びラインナップ。セットアップで着用できるテーラードジャケットとテーパードパンツは、25年春夏シーズンのアイテムをよりカジュアルに着用できるよう素材や加工、細部の仕様をアップデートして登場。ドライワッフルオーバーサイズTは24年春夏のワッフルTをアップデートし、ステップヘムやフットボールTシャツのデザインを取り入れることで、着用した時のシルエットに変化が生まれる一着となっている。
グッズは二面性を持たせた2型を展開する。フロントのジップパーツを取り外してレースアップデザインでもはけるアイコニックなスニーカーと、無地とシャツと同じチェック柄とのリバーシブルで着用できるバケットハットは、遊びの効いたスタイリングを叶えるアイテムとなる。
20日から全国4店舗限定で、今シーズンのコレクションの世界観を表現したウィンドウ特別装飾を実施する。実施店舗は銀座店、マロニエゲート銀座店、渋谷店、名古屋ゲート店。
