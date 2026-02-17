米ホテルチェーン大手ハイアット・ホテルズのトーマス・プリツカー執行会長＝2018年5月2日/Dania Maxwell/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米ホテルチェーン大手ハイアット・ホテルズのトーマス・プリツカー執行会長が16日、退任を発表した。プリツカー氏は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関して司法省が最近公開した文書でエプスタイン氏との関係が明らかになっていた。

2004年から同職を務めてきたプリツカー氏は、取締役への再選にも立候補しない意向を示している。

プリツカー氏は声明で「ジェフリー・エプスタインと（エプスタイン氏と共謀して未成年者を虐待した罪で禁錮20年の刑を言い渡された）ギレーヌ・マクスウェルと関わりを持ったことを強く後悔している」と述べた。「私は彼らと接触を維持するというひどい判断をした。もっと早く距離を置かなかったことに言い訳のしようがない」

公開された文書は、エプスタイン氏が実業界・文化界の大物といかに深い人脈を構築していたかを示している。プリツカー氏は、文書の影響を受ける新たな有力者となった。文書には、08年に未成年者を売春目的であっせんしたとしてエプスタイン氏が有罪を認めた後も、プリツカー氏がエプスタイン氏とたびたび連絡を取っていたことが示されている。

プリツカー氏とエプスタイン氏は18年にも接触している。エプスタイン氏は当時、自身の恋人とされる女性のアジア旅行の予約にプリツカー氏の協力を求めた。

プリツカー氏がアジアで何をするのか尋ねたところ、女性はメールで「ジェフリーの新しい恋人を見つけてくる」と答えた。

プリツカー氏は笑顔の絵文字とともに「フォースと共にあらんことを」と返信している。

ハイアットの取締役会は、プリツカー氏の後任として、マーク・ホプラメジアン社長兼最高経営責任者（CEO）を取締役会長に任命した。