ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。中継解説をつとめた元オリンピアンの名言の数々は、ネット上のファンの話題を集めていた。

日本初となる快挙の演技を中継解説したのは、木原とペアを組んで2014年ソチ五輪に出場した高橋成美さんだ。「グラディエーター」に乗せて渾身の演技を見せた直後には「すごい…なんてすごい…すごいすごいすごいすごいすごいすごい！」と興奮気味に繰り返した。

続けて「こんな演技、宇宙一ですよ！」と絶賛すると、「嬉しいなぁ…すっごく嬉しい」としみじみ。「とんでもない数字が出てます。だって今日の演技は、世界一じゃなくて何なんですか。世界一に決まってますよ」とフリー歴代最高得点を見届けると、金メダルの瞬間には「こんなに嬉しいことないですよ…」と号泣。「こんな最高の気分に合う日本語なんて思いつかないです」と続けた。

試合後のインタビューでも“成美節”は止まらない。2人以上に感極まりながら「（2人は）世界中のたくさんの夢を叶えた、人で、もう何してもいいと思う」と語ると、三浦から「どういうこと？何してもいいの？」と笑顔でつっこみが入った。最後は2人を促して、声を合わせ「ペア最高！」と叫んだ高橋さんの姿に、X上のファンも反応している。

「高橋成美のすごいすごいすごいすごいがとても良かった」

「解説の高橋成美さんもそりゃ泣くよね」

「成美ちゃんは感情的ながらも出来栄え等の把握がきっちりしていていい解説だった」

「成美ちゃんの涙涙の解説もよかったー！」

「成美節全開すぎるwww」

「成美さんの解説も宇宙一すごいすごいすごいものでした」

「言葉のチョイスが秀逸」

「成美ちゃんにつられてまた泣いた（笑）」

日本のペア界を牽引してきた高橋さんの名言の数々に、ファンも沸き立っていた。



（THE ANSWER編集部）