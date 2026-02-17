◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は、日本史上初の快挙となった。

今大会では団体でもＳＰ、フリーに出場し４演技を行ったりくりゅう。木原はフル稼働することに対して体力面での不安があった。個人戦での金メダル獲得が最大の目標であったため、当初、団体にはどちらか一方しか出ない方向で進めていた。

日本スケート連盟の竹内洋輔強化部長によると、連盟がトレーニング、栄養面などコンディショニングサポートを行うとし、団体のＳＰ、フリーに出てもらうよう説得したという。昨年１２月３０日に、「これならいい。こういう風にしていけば、僕はいけると思うので出ます」と了承の返事をもらった。

結果として個人戦で日本ペア初の金、団体は２大会連続銀と２つのメダルを手にした。竹内氏は「成し遂げてくれた。すごい。全日本が終わってから年末にかけての長いストーリーもあって、ほんとに取れてよかった」と活躍をたたえるとともに、日本のために出場を決めた木原に最大級の感謝を送った。