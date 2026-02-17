映画「スピード」や「マトリックス」シリーズで知られる俳優のキアヌ・リーブスが主演する人気アクションシリーズ「ジョン・ウィック」がゲーム化される。13日に行われたプレイステーション公式配信「State of Play」で発表された。



Saber Interactiveと Lionsgate、シリーズ監督チャド・スタエルスキの共同制作による本作は、キアヌ本人が声を担当。映画作品第1弾よりも数年前を舞台に、これまで描かれてこなかった新たな章が描かれるという。



同シリーズおなじみの「ガンフーアクション」をはじめ、ドライビング体験も含まれるというゲームでは、独自のカメラワーク、大胆で映画的な環境演出が含まれると発表されている。



「State of Play」ではほかにも、「デッド オア アライブ」「ビースト・オブ・リンカネーション」「サイレントヒル：タウンフォール」など、注目タイトルの新情報が発表されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）