セブン‐イレブンのマルチコピー機に「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」が登場。

「チャーミーキティ」や「チョコキャット」などのねこキャラクターをテーマにした、ポストカードサイズのコンテンツプリントを期間限定で入手できます☆

セブン‐イレブン「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」

販売期間：2026年2月16日（月）〜2月28日（土）

販売形式：選択式（希望のデザインを選んでプリント）

価格：ハガキ200円／枚（税込）

プリント用紙の種類：ハガキ用紙（ポストカード）の1種類

デザイン：ポストカード全4種類（チャーミーキティ、チョコキャット、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、ニャニィニュニェニョン）

セブン‐イレブンのマルチコピー機に、サンリオのキャラクターとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」が登場。

ポストカードサイズで印刷できる「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」には、4つのデザインが用意されています。

サンリオの猫キャラクター「チャーミーキティ」「チョコキャット」「マシュマロみたいなふわふわにゃんこ」「ニャニィニュニェニョン」がラインナップ☆

購入方法（プリント予約番号からの購入）

1）プリント予約番号から「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」を購入する場合、まずは商品ページから希望のプリント予約番号を確認。

2）セブン−イレブンのマルチコピー機にて「プリント」を選択。

3）「ネットプリント」の順に選択。

4）プリント予約番号を入力。

画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すと、ブロマイドがプリントされます！

購入方法（QRコードからの購入）

「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」は、QRコードを使って購入することも可能です。

まずは、商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクより、希望商品のQRコードを確認。

セブン−イレブンのマルチコピー機にて「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示し

マルチコピー機にQRコードをかざすと、希望のコンテンツをプリントできます☆

サンリオのねこキャラクターをデザインした、ポストカードサイズのコンテンツプリントが期間限定で登場。

セブン‐イレブン「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」は、2026年2月16日〜2月28日まで販売です☆

※画像はイメージです

※実物は画像と異なる場合があります

※出力されるハガキは、上下左右に5mm程度の白い余白が印刷される仕様です

※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

※情報は現時点でのものであり、最新の情報はHPを確認ください

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

※取扱店舗は販売店舗検索から確認ください

