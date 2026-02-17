チャーミーキティなど全4種！セブン‐イレブン「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」
セブン‐イレブンのマルチコピー機に「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」が登場。
「チャーミーキティ」や「チョコキャット」などのねこキャラクターをテーマにした、ポストカードサイズのコンテンツプリントを期間限定で入手できます☆
セブン‐イレブン「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」
販売期間：2026年2月16日（月）〜2月28日（土）
販売形式：選択式（希望のデザインを選んでプリント）
価格：ハガキ200円／枚（税込）
プリント用紙の種類：ハガキ用紙（ポストカード）の1種類
デザイン：ポストカード全4種類（チャーミーキティ、チョコキャット、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、ニャニィニュニェニョン）
セブン‐イレブンのマルチコピー機に、サンリオのキャラクターとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」が登場。
ポストカードサイズで印刷できる「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」には、4つのデザインが用意されています。
サンリオの猫キャラクター「チャーミーキティ」「チョコキャット」「マシュマロみたいなふわふわにゃんこ」「ニャニィニュニェニョン」がラインナップ☆
購入方法（プリント予約番号からの購入）
1）プリント予約番号から「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」を購入する場合、まずは商品ページから希望のプリント予約番号を確認。
2）セブン−イレブンのマルチコピー機にて「プリント」を選択。
3）「ネットプリント」の順に選択。
4）プリント予約番号を入力。
画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すと、ブロマイドがプリントされます！
購入方法（QRコードからの購入）
「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」は、QRコードを使って購入することも可能です。
まずは、商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクより、希望商品のQRコードを確認。
セブン−イレブンのマルチコピー機にて「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示し
マルチコピー機にQRコードをかざすと、希望のコンテンツをプリントできます☆
サンリオのねこキャラクターをデザインした、ポストカードサイズのコンテンツプリントが期間限定で登場。
セブン‐イレブン「サンリオキャラクターズ ねこの日 コンテンツプリント」は、2026年2月16日〜2月28日まで販売です☆
※画像はイメージです
※実物は画像と異なる場合があります
※出力されるハガキは、上下左右に5mm程度の白い余白が印刷される仕様です
※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります
※情報は現時点でのものであり、最新の情報はHPを確認ください
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
※取扱店舗は販売店舗検索から確認ください
