日清シスコの「ココナッツサブレ」と、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボレーション。

「ポムポムプリン」の大好物を味で表現した「ココナッツサブレ プリン味」 と 「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」が発売されます！

日清シスコ「ココナッツサブレ」×サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーション「ココナッツサブレ プリン味」

発売日：2026年3月2日(月)より順次

2025年7月2日に発売60周年を迎えた日清シスコの「ココナッツサブレ」と、2026年に30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」がコラボレーション。

1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えていない「ココナッツサブレ」は、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で愛されている焼き菓子です。

親子のおやつ時間に「ココナッツサブレ」をもっと楽しんでほしいという思いから、今回のコラボレーションが実現しました。

2026年3月2日に全国で発売する「ココナッツサブレ プリン味」は、「ポムポムプリン」の大好物であるプリンをイメージした味わいです！

また、清食品グループ オンラインストアでは、2026年3月4日より「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」の予約受付をスタートします☆

ココナッツサブレ プリン味

発売日：2026年3月2日(月)

価格：ノンプリントプライス

内容量：16枚 (4枚×4袋)

発売地区：全国

「ポムポムプリン」の大好物・プリンをイメージしたコラボ商品「ココナッツサブレ プリン味」

カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込み、ふんわりとした甘さと、コクのある味わいです☆

こだわりの製法と配合による“サクサクッ、あきないおいしさ”はそのままに、コラボならではの味わいに仕上げられています。

パッケージは、特別に描き下ろされた「ポムポムプリンとお友だち」の期間限定デザインです！

持ち運びしやすく、シェアしやすい、いつでもサクサク食感を楽しめる小分け包装にも「ポムポムプリン」たちが登場。

「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー全10種が、小分け包装紙としてランダムで入っています☆

ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット(数量限定)

価格：3,300円 (税込)

予約開始日時：2026年3月4日(水) 12:00

内容：「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ プリン味」(5種類×2個、1個16枚入り) と、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」(1個) のセット

コラボポーチ サイズ：約 幅115×高さ155×奥行50mm

※予定数量に達した時点で販売終了

※商品の発送は2026年3月末頃を予定

※1人3点まで購入可能

日清食品グループ オンラインストアでは「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を数量限定で発売。

「ココナッツサブレ プリン味」と「ココナッツサブレ」に、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」を組み合わせています。

ポーチは、「ポムポムプリン」のチャームポイントである“おしり”が飛び出した、かわいらしいデザイン。

このコラボでしか手に入らない、限定グッズです☆

ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン

実施期間：2026年3月2日(月)〜

2026年3月2日より、「ポムポムプリン」とコラボしたオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施。

応募方法などの詳細は、キャンペーンサイトで告知されます！

「ポムポムプリン」の大好物をイメージした「ココナッツサブレ プリン味」 に、数量限定のコラボポーチセットも発売。

日清シスコの「ココナッツサブレ」×サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションは、2026年3月2日より順次展開です！

