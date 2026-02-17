ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。

今回は2026年2月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期：2026年2月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

キュートな「ミニオン」や仲間たちのグッズが、2026年2月もセガプライズに登場。

「ボブ」のぬいぐるみと、”赤いほっぺ”がかわいいマスコットラインナップされます☆

ミニオン Lぬいぐるみ “ボブ”パジャマ

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約22×15×28cm

お気に入りの「ティム」を抱っこして、眠そうな表情を見せる「ボブ」のぬいぐるみ。

パジャマ姿がかわいいらしく、淡いカラーリングもポイントです。

ほどよいボリューム感のぬいぐるみなので、抱っこしたり飾ったり、好みに合わせて楽しめます！

ミニオン 赤いほっぺ マスコット

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ティム、ボブ、ケビン、フラッフィ）

セガプライズオリジナルブランド“赤いほっぺ”デザインから「ミニオン」たちのマスコットが登場。

ほんのり染まった頬がかわいらしいプライズです。

「ミニオン」からは「ボブ」と「ケビン」がラインナップ。

「ボブ」のお気に入り「ティム」と、ユニコーンのぬいぐるみ「フラッフィ」を加えた全4種の展開です☆

パジャマ姿の「ボブ」や”赤いほっぺ”がかわいい「ミニオン」たちのプライズ。

セガプライズの「ミニオン」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

