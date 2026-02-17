パジャマ姿のボブや”赤いほっぺ”のミニオンたち！セガプライズ「ミニオン」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。
今回は2026年2月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！
セガプライズ「ミニオン」グッズ
登場時期：2026年2月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
キュートな「ミニオン」や仲間たちのグッズが、2026年2月もセガプライズに登場。
「ボブ」のぬいぐるみと、”赤いほっぺ”がかわいいマスコットラインナップされます☆
ミニオン Lぬいぐるみ “ボブ”パジャマ
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約22×15×28cm
お気に入りの「ティム」を抱っこして、眠そうな表情を見せる「ボブ」のぬいぐるみ。
パジャマ姿がかわいいらしく、淡いカラーリングもポイントです。
ほどよいボリューム感のぬいぐるみなので、抱っこしたり飾ったり、好みに合わせて楽しめます！
ミニオン 赤いほっぺ マスコット
登場時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（ティム、ボブ、ケビン、フラッフィ）
セガプライズオリジナルブランド“赤いほっぺ”デザインから「ミニオン」たちのマスコットが登場。
ほんのり染まった頬がかわいらしいプライズです。
「ミニオン」からは「ボブ」と「ケビン」がラインナップ。
「ボブ」のお気に入り「ティム」と、ユニコーンのぬいぐるみ「フラッフィ」を加えた全4種の展開です☆
パジャマ姿の「ボブ」や”赤いほっぺ”がかわいい「ミニオン」たちのプライズ。
セガプライズの「ミニオン」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post パジャマ姿のボブや”赤いほっぺ”のミニオンたち！セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.