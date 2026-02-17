名古屋東急ホテルから「イースター」がテーマのアフタヌーンティーが登場。本場の伝統料理「デビルドエッグ」やいちごスイーツも
名古屋東急ホテルのアトリウムラウンジ「グリンデルワルド」にて、心躍る春の訪れを祝う「アフタヌーンティーセット〜イースター〜」を開催。期間は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで。
今年のイースターは、生命の輝きを象徴する「卵」が主役。欧米のイースターに欠かせない伝統料理「デビルドエッグ」などのセイボリーに加えて、旬のいちごを使用したスイーツも用意されるのでお楽しみに。
旬のいちごを贅沢に味わえる春ならではのスイーツ
ティースタンドの上段には、春らしい華やかな色合いの「ベリーのパンナコッタ」や、かわいらしいうさぎがデザインされた「苺のマカロン」など、甘酸っぱい旬のいちごを使用したスイーツが並ぶ。このほかにも、層の重なりが美しい「抹茶のオペラ」や、なめらかなムースが乗った「苺とチーズムースのタルト」など、パティシエ自慢のスイーツが用意される。
午後のティータイムにぴったりなベイクドスイーツも
中段には、しっとりとした食感のスコーン（プレーン／オレンジ＆チョコチップ）と、香ばしいナッツを使用したサブレ（アーモンドココア／ヘーゼルナッツ）がラインナップ。お好みの紅茶やコーヒーとともに、ゆっくりと味わって。
欧米の伝統料理「デビルドエッグ」などセイボリーも満喫
下段では、欧米のイースターに彩りを添える定番の卵料理「デビルドエッグ」や、食べ応え抜群の「ツナ＆キャロットのサンドイッチ」などのセイボリーが楽しめる。
やわらかな陽光が射し込むアトリウムラウンジで、心躍る午後のひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
名古屋の豪華ホテルラウンジで、旬を味わう優雅なティータイムを
繁華街・栄の中心にある名古屋東急ホテルのアトリウムラウンジ「グリンデルワルド」。4階まで吹き抜けで、開放感がありつつも豪華な調度品に囲まれた上質な空間では、季節の移ろいを感じる旬の素材を使ったアフタヌーンティーやスイーツを堪能できる。ちょっぴり豪華な女子会や特別な日のデートにおすすめ。
