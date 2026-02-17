「２、３人の相手をドリブルで翻弄」29歳日本人MFが英２部天王山で存在感！ 華麗なルーレットで先制点関与、地元メディアは高評価「積極的で機敏な動きを見せ…」
坂元達裕が所属するコベントリーは現地２月16日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節でミドルズブラとホームで対戦。２ポイント差で首位ミドルズブラを追う２位コベントリーは、３−１で勝利してトップに返り咲いた。
この天王山に先発した坂元は、先制点の起点となる。21分、敵陣右サイドでボールを持ち、相手に寄せられると、華麗なルーレットで一気に前を向き、ジャック・ルドリに預ける。ルドリのクロスからハジ・ライトのゴールが生まれた。
目に見える結果こそ残せなかったが、得点シーンに絡むなど82分に交代するまで躍動した29歳の日本人MFのパフォーマンスを、地元メディアも高く評価している。『Coventry Telegraph』は、8.5点（10点満点）を与え、以下のように寸評を添えた。
「開始早々から積極的で機敏な動きを見せ、マークをかわしてクロスを上げ続けた。先制点では特に大きく貢献し、２、３人の相手をドリブルで翻弄してルドリにパス。ルドリがハジに送り、ハジがGKを欺く一発を叩き込んだ」
大一番で存在感を示していたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】坂元が華麗なルーレットを披露！ 巧みなテクニックで先制点関与！
