【ウェディングフェア】オズレポーターが浦安ブライトンホテル東京ベイの最新結婚式を体験！
一生に一度の大切な結婚式はふたりの理想を詰め込みたい…。悩めるふたりがきっと足を運ぶウェディングフェアへオズレポーターが潜入し「ウェディングフェアってどんなことができるの？」を体験！ 今回は“ゲストへのおもてなしを丁寧に考えたい”、“等身大だけど特別な一日をかなえたい”ふたりにおすすめな「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の最新「ウェディングフェア」に参加してきました。
小さな想いが重なり、祝福の花が咲く。やさしさに満ちた「べビ−ブレスジュビリー」
??浦安ブライトンホテル東京ベイ（新浦安）
東京ベイエリアに佇む「浦安ブライトンホテル東京ベイ」。駅直結の利便性と、ホテルならではの落ち着いた空間が魅力。
今回は、「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に登場した最新コンセプト「ベビーブレスジュビリー」をレポートします！ 印象的なのは、花言葉に“清らかな心や感謝”の意味をもつ「Baby’s Breath（かすみ草）」をメインに構成されたやさしさを感じる世界観。一輪では控えめでも、集まることで空間いっぱいに広がるその姿は、ふたりを想う人たちのやさしい気持ちが重なり合う様子を映し出すかのよう。
披露宴会場を彩るのは、大きなかすみ草と白や青の幻想的なライトの装飾。小さな白い花々が連なり、やわらかな光を受けてきらめく空間は、ゲスト一人ひとりから寄せられる祝福が形になったかのようで、あたたかく心がほどけるようなひとときがふたりを包み込みます。独立型のガーデンチャペルではたくさんのかすみ草に包まれるセレモニーを。無数の白い花々に見守られながら交わす誓いは、「ありがとう」の想いが空間を満たし、幸せを分かち合う祝祭（ジュビリー）の始まりを静かに告げるはず…！
事前予約制で毎日開催されるウェディングフェアなので、会場見学や相談会を通して、結婚式当日のイメージを具体的に描け、料理や演出についても相談できるのがうれしいポイント。アクセスの良さと上質ホテルならではの安心感のあるサービスで、“ゲストへのおもてなしを丁寧に考えたい”、“等身大だけど特別な一日”をかなえたいふたりにおすすめ。光とかすみ草が織りなす幻想的な新世界を、ぜひ一度体感してみては？
レポーターの感想
会場に足を踏み入れた瞬間、幻想的な世界観に包まれたような印象を受けました。
テーブルごとにあしらわれた大ぶりのかすみ草に加え、テーブル上にもかすみ草の花瓶が配置。ブルーの照明と美しく調和していて思わず写真を撮りたくなる、そんな特別感のある空間でした。
（オズレポーターズ ＠monimonikaa）
上／フレンチコース 下／ガーデンチャペル
アットホームでありながら、ホテルの上質さを併せ持つ『浦安ブライトンホテル東京ベイ』。3つの魅力とは？
■独立型のガーデンチャペル
ホテルの屋上にある独立型チャペルと緑輝くプライベートガーデンは「浦安ブライトンホテル東京ベイ」でのウェディングを語るに欠かせないポイントのひとつ。三角屋根が特徴的で、セレモニーではオルガンの生演奏と歌声が響き渡り幻想的な空間に。広々とした屋外スペースでのアフターセレモニーも楽しめるうえ、屋根付きの通路があるので雨の日でも安心して移動できる点も魅力。
■料理
料理長自慢のおもてなし料理は、世界三大珍味を贅沢にあしらった特別なフレンチコースやおふたりの想いに寄り添った創作料理など、おもてなしにつながる多彩なメニューを用意。一品一品に心を込めた料理は、ゲストに感謝の気持ちを伝え、ふたりの祝宴を彩る大切な時間を演出します。
■ゲストへのおもてなし
遠方ゲストや年配の方にも優しい駅直結の好立地さとホテルならではの安心感のあるサービスは「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の最大の魅力。新浦安駅から徒歩1分という立地で、駅からホテルまで屋根付き通路で雨の日でも濡れずにアクセス可能。人数やスタイルに合わせて多様な会場から選べるので、大人数の披露宴からアットホームな披露宴まで、ゲストも心地よく過ごせる、あたたかな祝福のかたちが理想に合わせて選べます。
