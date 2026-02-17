二刀流完走に高まる期待　CY賞という“新たな目標”に米放送局が言及「今季は大きなチャンス」

大谷は「一番重視しているのは一年間健康でいること」と語った(C)Getty Images

今季、ドジャースの大谷翔平はレギュラーシーズン開幕とともに、先発投手としてマウンドに登る予定となっている。在籍3シーズン目にして初となる、投打での“フル稼働”に挑む。

【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック

その中で開幕を前にして、大谷のサイ・ヤング賞の可能性も根強く囁かれている。米放送局『FOX SPORTS』では、キャンプでブルペンでの投球も行っている大谷の様子を伝えながら、シーズンでの活躍とともにさらなる“勲章”についても期待を寄せている。

現地時間2月16日のトピックの中で同メディアは、「MLB最高の投手賞は、オオタニの前例のない8年間のキャリアの中で唯一手にしていない主要タイトルだ」として、サイ・ヤング賞の見込みについて言及。同タイトルについて大谷自身のスタンスとして、「（シーズンでの）最優先ではないとオオタニは話す」としながらも、同メディアは、「2023年9月に受けた最新の肘手術以来、初めてフルシーズン投手として臨む今季は大きなチャンスとなる」と綴っている。

また、キャンプ地で大谷自身が語ったコメントも掲載。シーズンに向け、「最終的にサイ・ヤング賞を取れる結果になれば、それは素晴らしいこと。サイ・ヤング賞を取るということは、より多くのイニングを投げ、シーズンを通して投げ続けられたということでもある。それが結果なら自分にとって良いサイン。ただ、自分が一番重視しているのは一年間健康でいること」と心情を明かす。