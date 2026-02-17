JR東日本は、駅そばを味わいながらスタンプを集められるキャンペーン「駅そばの達人2026」を、2月19日から3月18日まで開催すると発表しました。

対象となるのは、JR東日本管内の駅そば店148店舗。駅でサッと食べる一杯から、旅先で出会う名物そばまで、スタンプを集めながら楽しめる企画になっています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

参加方法はスマートフォンひとつでOK。まずはスタンプアプリ「エキタグ」をダウンロードし、会員登録を行います。その後、キャンペーン対象店舗を利用し、店内に設置された「エキタグスポット」でスタンプを取得します。

集めたスタンプ数に応じて、さまざまな賞に応募できる仕組みです。

応募できる賞は、「駅そばスタンプ」15個で応募可能な「達人賞」をはじめ、4個で応募できる「名人賞」、1個またはアンケート回答で応募できる「見習い賞」など。賞ごとにプレゼント内容も異なり、オリジナルTシャツやアクリルスタンド、フードポット、七味セットなど“駅そば好き心”をくすぐるグッズが用意されています。

さらに「達人賞」「名人賞」の当選者には、「駅そばの達人スペシャルパスポート」も贈呈。3月26日から4月8日までの2週間、「いろり庵きらく」など対象店舗で一部トッピングが無料になる特典が受けられるそうです。

このほか、一部店舗限定の「ご当地駅そばスタンプ」を3種類以上集めると応募できる「旅人賞」も登場。オリジナルトートや手ぬぐいなど、旅気分を盛り上げるアイテムが当たります。

また、鉄道系YouTuberのZAKIさんとのタイアップ企画「ZAKI賞」も予定されています。動画で紹介された店舗でご当地スタンプを取得すると抽選に参加できる仕組みで、こちらも注目を集めそうです。

詳細は公式サイトおよびアプリ内で確認できます。

＜参考・引用＞

JR 東日本ニュースリリース【公式】（@JREast_News）

JR東日本公式サイト「沢山食べて目指せ達人！『駅そばの達人2026』を開催します！」（2月13日）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021706.html