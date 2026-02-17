米アカデミー賞の受賞歴を持つ俳優のロバート・デュバルさんが死去した/Matt Sayles/AP via CNN Newsource

（CNN）米アカデミー賞の受賞歴を持つ俳優のロバート・デュバルさんが死去した。95歳だった。60年にわたる輝かしいキャリアで「ゴッドファーザー」や「地獄の黙示録」などに出演。数多くのタフガイ役を演じたことで知られる。

妻のルシアナさんに代わって本人の広報会社が発表した声明によると、デュバルさんは15日にバージニア州ミドルバーグの自宅で「安らかに」息を引き取った。

デュバルさんはフランシス・フォード・コッポラ監督の「ゴッドファーザー」でコルレオーネ家の相談役（コンシリエーレ）役を印象的に演じ、1972年の同作でアカデミー賞に初ノミネートされた（ノミネート歴は計7回）。その2年後の「ゴッドファーザー PART II」でも同役を再び演じた。

カリフォルニア州サンディエゴ生まれ。海軍将校を父に持ち、カウボーイから軍人まで幅広い役柄を演じた。

イリノイ州のプリンシピア大学に通い、朝鮮戦争中に陸軍に従事した後、ニューヨークに移り、著名な演技指導者サンフォード・マイズナーに師事して演劇を学んだ。その時期、ダスティン・ホフマンとアパートを共有し、後に大成功を収める若手俳優ジーン・ハックマンとも交流があった。ハックマンは昨年死去している。

デュバルさんは数多くの舞台に出演した後、62年に映画版「アラバマ物語」で、脇役ながらも重要な登場人物アーサー・「ブー」・ラドリーを演じた。（後に飼い犬の1匹に「ブー」と名付けた）

その後、数々の映画出演を果たす。その中には、ジョン・ウェインの唯一のアカデミー賞受賞作となった「勇気ある追跡」でのウェインの敵役、 ロバート・アルトマン監督作「M*A*S*H」でのフランク・バーンズ少佐役などがある。ジョージ・ルーカス監督のデビュー作となったディストピアSF「THX 1138」（71年）では主演を務めた。

この他83年の映画「テンダー・マーシー」でカントリー歌手を演じ、自ら歌声を披露した演技が評価されアカデミー賞を受賞した。

ベトナム戦争を題材にした大作「地獄の黙示録」ではキルゴア中佐役でアカデミー賞にノミネートされた。コッポラ監督と再タッグを組んだ同作で中佐が放った「朝のナパーム弾の臭いは格別だ」の一言は名台詞（せりふ）となった。

2010年代も精力的に活動を続け、14年には84歳で「ジャッジ 裁かれる判事」により最後となるアカデミー賞ノミネートを果たした。「アウトロー」や「ロスト・マネー 偽りの報酬」などの作品にも出演した。

4度の結婚歴を持つデュバルさんの最後の配偶者はアルゼンチン人の女優で監督のルシアナ・ペドラサさんだった。デュバルさんの代理人は16日、公式な葬儀は行われないと発表した。