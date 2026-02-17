気になる男性から「今何してる？」とLINEが来たときの正しい対応５パターン
ひそかに「いいな」と思っている男性から、不意にLINEで連絡が来たら、どのように対応するのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になる男性から『今何してる？』とLINEが来たときの正しい対応」をご紹介します。
【１】「こっちもあなたに連絡しようかと思ってたんだ」と以心伝心ぶりを強調する
「『すごいね！奇遇だね！』みたいなノリで意気投合できたら最高です」（20代女性）など、自分からも連絡しようと思っていたと言い張り、「運命」を感じさせるパターンです。「この前教えてくれたバンドの曲がさっき流れてたから、あなたのことを考えてたんだ」などと、何らかの肉付けをすると真実味が増すでしょう。
【２】「誰か遊んでくれないかなーって考えてた」と振って誘われるのを待つ
「もし『遊ぼうよ』って連絡じゃなかったら恥ずかしいので、自分からは誘わずに向こうの出方を待ちます」（10代女性）など、「お誘いOK」であることを察してもらうパターンです。男性が「誘っても大丈夫かな」と躊躇している場合は、「誘われたがっているアピール」が呼び水になるので、上手にサインを出したいところです。
【３】「ゴハン作ってたところ！」ととっておきの手料理写真を返す
「料理上手アピールのめったにないチャンス。画像はあらかじめ用意しておきます！」（20代女性）など、ここぞとばかりに自己PRを行うパターンです。せっかくのチャンスなので、「うわ、旨そう。自分で作ったの？すごいね」と言われるような、とっておきの一枚を用意して、来るべきときを待ちたいものです。
【４】「うん…なんかボーッとしてた」とやりとりを続けても問題ないことをほのめかす
「相手が身構えずに済むような緩さでウェルカムの姿勢を見せます」（20代女性）など、どんな用件であっても対応できるよう、受け入れOKをほのめかすパターンです。気楽に用件を切り出してもらうためには、「何の用事？」と問い詰めるより、ふわっとした雰囲気を醸し出すのが得策でしょう。
【５】「特に何もしてないよー」と暇であることをアピールする
「『時間あります、暇です』ってことをさりげなく伝えます（笑）」（10代女性）など、「とりあえず余裕がある」とだけ伝えて、相手の出方を待つパターンです。デートの誘いかと思い込んで「勘違い女」のレッテルを貼られるような事故を防ぎたければ、ひとまず控えめな応答に留めるのが無難ではないでしょうか。
あれこれ考えすぎて余計なことをしてしまうより、慎重に空気を読んだほうがいいでしょう。（紺野竜平）
