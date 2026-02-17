aespa・カリナ、アップヘアで際立つ“卵型フェイス”に「もはや芸術」の声！無邪気な笑顔で魅了

aespaのカリナが、ナチュラルな魅力でファンをときめかせた。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】カリナ、“驚愕”の小顔ぶり…

公開された写真には、トゥクトゥクに乗って移動するカリナの姿が収められている。

写真の中でカリナは、グレーのタンクトップにデニムを合わせたラフなスタイリングを披露。オールバックのお団子ヘアで卵型の輪郭がより一層際立ち、驚くほどの小顔ぶりが目を引く。

目を細めて無邪気に笑う表情からは、飾らない自然な魅力があふれ、ステージ上のカリスマとはまた違う柔らかな一面をのぞかせている。

（写真＝カリナInstagram）

投稿を見たファンからは「本当に可愛い」「天使の笑顔」「顔ちっちゃ！」「もはや芸術」などのコメントが寄せられている。

なお、カリナが所属するaespaは、2月14日にタイ・バンコクのラジャマンガラ国立競技場で開催された「SMTOWN LIVE 2025-26」に出演し、圧巻のステージを披露した。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。