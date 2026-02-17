フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体でエースの小林陵侑、二階堂蓮で挑んだ日本は６位となったことを報じた。

日本は１回目は、二階堂が１３１・５メートルで１３７・４点、小林が１２９メートルで１３４・９点を記録して合計５位だった。首位と１８・９点差で２回目に進んでいた。２回目は、二階堂が１３１・０メートルの１３０・２点、小林が１３０・０メートルで１３２・７点。２回の合計５３５・２点の６位で３回目に進んだ。トップは５６８・７点のオーストリア、以下、５４７・３点のポーランド、５３８・０点のノルウェーと続く順位だった。そして迎えた３回目、日本は１人目の二階堂が１３８・５メートルのビッグジャンプ。６位から２位まで順位を上げて、一気にメダル圏内に入った。逆転メダルへ、最後の小林の試技を待つことになった。

だが、３回目の２人目が飛び出すと、雪が激しく降り始めた。運営側のゲート上げ下げの判断があり、さらに雪強まり中断。ポーランドのトマシャクが飛んだが、踏み切りのタイミングが全く合わずに失速。３回目途中で競技の打ち切りが決まった。

全チームが飛び終えていた２回目までの順位が最終結果として採用され、日本は６位の結果となった。小林は３回目を飛ぶことなく、二階堂のビッグジャンプも幻となった。小林は「常に飛ぶ体勢でした。というか、あの気象の雲のレーダーを見れば（雪がやむと）絶対に分かっていた。５分後にやむと知っていてもしなかったんだな、と」と話した。

ＭＣで俳優の谷原章介は悪天候による競技の打ち切りに「天候相手ですから、しょうがないとこあるんですけど」と切り出し「ちょっと意味がわからない。５分たったら雪やんでいるわけじゃないですか」と疑問を投げかけた。さらに「何なんですかね、この判断」と憤りを表していた。