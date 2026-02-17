国際スケート連盟（ＩＳＵ）は１６日（日本時間１７日）に声明を発表。個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場するロシア、ベラルーシ出身の選手とスタッフについて「審査委員会は厳格な規定を設け、今シーズンのＩＳＵ主催大会と五輪予選に適用された。五輪は国際オリンピック委員会の管轄である」とした。具体名は出さなかったが、ロシアの名物コーチ、エテリ・トゥトベリゼ氏がＡＩＮとして出場するロシア出身のアデリア・ペトロシャンの練習に帯同していたことへの疑義に対しての声明とみられる。

トゥトベリゼ氏は前回２２年北京大会期間中に、教え子のカミラ・ワリエワにドーピング違反が発覚し大騒動になった過去がある。今大会には男子で欧州選手権王者ニカ・エガゼ（ジョージア）を指導する立場で資格認定を受け現地入りしている。世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）のバンカ委員長は大会前に「彼女を除外する法的な理由はないが、個人的な感想としては、違和感がある」と発言。トゥトベリゼ氏本人がドーピング違反関連で処分を受けたわけではないが、依然として厳しい目が向けられていることが浮き彫りとなっていた。