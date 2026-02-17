EMODA×UMBROコラボ登場♡春のスポーティー新作全3型

MARK STYLERが運営するEMODAと、イングランド発のフットボールブランドUMBROが初のコラボレーションを発表。スポーティーなムードにEMODAらしいモード感を融合させた特別なコレクションが、2026年3月12日(木)より発売されます。

チェック柄が主役の3型

OVER BOXY TS



価格：14,300円（税込）

カラー：アイボリー／ブラック

SHEER LT



価格：11,000円（税込）

カラー：アイボリー／ブラック

STRING BACK PACK



価格：7,700円（税込）

カラー：アイボリー／ブラック

今回のコラボレーションでは、EMODAオリジナルのチェック柄をモチーフにした全3型をラインアップ。スポーティーな要素を残しながらも、デイリー使いしやすいサイジングに落とし込んでいます。

ハート型のEMODAオリジナルエンブレムとUMBROロゴのWネームデザインが、特別感をさりげなく演出します。

スポーティー×モードの融合

ゲームシャツをベースにしたOVER BOXY TSは、程よいオーバーシルエットで抜け感のある着こなしに。SHEER LTはメッシュ素材を使用し、レイヤードスタイルにもぴったり。

STRING BACK PACKは軽量なナイロン素材で、アクティブなシーンにも活躍します。

カジュアルにもストリートにもマッチするデザインで、春のワードローブに新鮮なアクセントをプラスしてくれそうです♪

販売スケジュール

2026年2月16日(月)：EMODAルミネエスト新宿店、RUNWAY channel、ZOZO TOWN 先行予約開始

2026年3月12日(木)：EMODA全店舗、RUNWAY channel、ZOZO TOWN 発売

春の主役コラボ♡

スポーティーなDNAとモードな感性が交差するEMODA×UMBROのコラボアイテム。チェック柄やWネームロゴなど、細部までこだわったデザインはこの春の主役級。

先行予約もスタートしているので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。