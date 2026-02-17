EMODA×UMBROコラボ登場♡春のスポーティー新作全3型
MARK STYLERが運営するEMODAと、イングランド発のフットボールブランドUMBROが初のコラボレーションを発表。スポーティーなムードにEMODAらしいモード感を融合させた特別なコレクションが、2026年3月12日(木)より発売されます。
チェック柄が主役の3型
OVER BOXY TS
価格：14,300円（税込）
カラー：アイボリー／ブラック
SHEER LT
価格：11,000円（税込）
カラー：アイボリー／ブラック
STRING BACK PACK
価格：7,700円（税込）
カラー：アイボリー／ブラック
今回のコラボレーションでは、EMODAオリジナルのチェック柄をモチーフにした全3型をラインアップ。スポーティーな要素を残しながらも、デイリー使いしやすいサイジングに落とし込んでいます。
ハート型のEMODAオリジナルエンブレムとUMBROロゴのWネームデザインが、特別感をさりげなく演出します。
スポーティー×モードの融合
ゲームシャツをベースにしたOVER BOXY TSは、程よいオーバーシルエットで抜け感のある着こなしに。SHEER LTはメッシュ素材を使用し、レイヤードスタイルにもぴったり。
STRING BACK PACKは軽量なナイロン素材で、アクティブなシーンにも活躍します。
カジュアルにもストリートにもマッチするデザインで、春のワードローブに新鮮なアクセントをプラスしてくれそうです♪
販売スケジュール
2026年2月16日(月)：EMODAルミネエスト新宿店、RUNWAY channel、ZOZO TOWN 先行予約開始
2026年3月12日(木)：EMODA全店舗、RUNWAY channel、ZOZO TOWN 発売
春の主役コラボ♡
スポーティーなDNAとモードな感性が交差するEMODA×UMBROのコラボアイテム。チェック柄やWネームロゴなど、細部までこだわったデザインはこの春の主役級。
先行予約もスタートしているので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。