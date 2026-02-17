＜胃が弱い？＞子どもが朝ご飯を食べない！旦那も食べる習慣がなくて…食べさせなくてもいいの？
朝ご飯を食べるのは大切な習慣。しかし子どもは寝起きに機嫌が悪かったり元気がなかったりして、なかなか朝ご飯を食べてくれないという悩みを抱えるママもいるかもしれません。ママスタコミュニティには「朝ご飯を食べたくないと言ってる子どもに食べさせたほうがいい？」という内容の、小学校6年生の息子さんについての悩み相談がありました。
『「朝から食べるのは無理！」と言って、朝ご飯を食べずに学校に行く。朝ご飯を食べないせいか、夏は午前中から熱中症気味。学校まで徒歩3分だから、朝ご飯を食べない前提でギリギリまで寝ている。旦那が朝ご飯を食べない派なので、家庭内で私だけが「子どもに朝ご飯は必要！」と思っているみたい。ちなみに小4次男は朝ご飯を食べてくれる。パンなら食べるかな、グラノーラならいけるかな、ゼリーだけでもと何年も試行錯誤したけどもう疲れた……』
飲み物だけでも飲ませよう！早寝早起きも関係する
『もう飲み物だけでもいいと割り切ったら？』
『ウインナーと味噌汁だけでもいいから食べさせなよ。水分もろくに摂らずに家を出て「夏は熱中症」なんて当たり前じゃん』
『もう少し朝早く起こすことはできないかな。起き抜けはお腹が空かない人もいるよね。ボーッとしたまま登校して授業の間にお腹が空いてくる、だけれど食べていないから調子が悪くなる』
朝ご飯を食べないお子さんに対して悩んでいる投稿者さん。お子さんは夏には午前中に熱中症気味になるなど健康にも影響が出ていますから、朝ご飯として何か口にすることを考えたいですね。まずは固形ではなく、牛乳やスープなど飲み物から始めるのがよいかもしれません。
また、お子さんが夜更かしをして寝る時間が遅くなっているならば、その分起きる時間も遅くなり、結果的に朝ご飯を食べずにバタバタと学校に行っている可能性もあります。今より30分でも早く寝て早起きすれば、頭も体もシャキッとして朝ご飯を食べることができるのではないでしょうか。朝起きたらストレッチなどをして体を動かすことで、お腹が空いて朝ご飯も食べやすくなるかもしれませんね。学校との距離が近いとはいえ、子どもを決まった時間に起こすのは親の務めでもあるでしょう。ママたちからは、投稿者さんがもっと早く起こすこともアドバイスとして寄せられていました。
胃腸が弱いから朝ご飯を食べないのかも。夜ご飯を減らしてみるのは？
『旦那さんに聞いてみたら？ 「子どものときどうだった？」、「お腹っていつ頃空くの？」って。朝ご飯を食べられる胃の強さみたいなものがないのかも。朝ご飯は必要という考えは合ってるけれど、朝からゼリーも無理ってなるとたぶん胃腸の弱さが原因かなと思うよ』
『今は食べるけれど、私も幼い頃から若い頃は朝ご飯は食べられなかった。水分補給とご飯を少し食べてもらうくらいでいいと思うよ』
『もしかして夜ご飯を食べ過ぎていない？ 夜ご飯の時間や量を見直してみるのもいいかもしれない』
投稿者さんのお子さんはゼリーすら口にしませんし、旦那さんも朝ご飯を食べないことから、旦那さんの体質や嗜好と似ている可能性もあります。朝ご飯を口にすることができないほど胃腸が弱いことも考えられます。そこで同じ体質と思われる旦那さんに、子どもの頃に朝ご飯を食べていたのか、どんなご飯を食べていたのかなどを聞いてみてはいかがでしょうか。そしてそのアドバイスをもとに、少量でも何かしら口にして様子を見るのもよいかもしれませんね。
また夜ご飯を食べ過ぎているから朝にお腹が空いていないという状況も考えられます。朝胃がもたれていると朝ご飯を食べたいとは思わないでしょうから、夜ご飯を少なめにしてみると、翌朝には朝ご飯を食べられるようになるかもしれません。朝ご飯の内容をいろいろ試すのも大切でしょうが、生活リズムを見直すことでいい効果が出ることもあるのではないでしょうか。
他人からアドバイスをもらう機会を作ってみては
『子どもを連れて医者に相談しに行く。お医者さんという専門の人から言われたら気に留めるかも。親だから言うことを聞かないんだよ』
『親を含め、生活習慣を変えて食べられるようにするのが最善かな。うちはパフォーマンスが下がるから、会社からも朝ご飯を必ず食べるように指導されてる』
『なるべく食べさせたほうがいいよ。高校生だけど、少しでも朝ご飯を食べてもらうように工夫してる。食べないと頭が働かない気がする』
朝はできるだけ寝ていたいでしょうが、朝ご飯はとても大切と言われています。朝ご飯を食べることで、脳の活動エネルギーの主な原料となるブドウ糖を摂取できます。逆にブドウ糖をきちんと摂れないと脳のエネルギーが不足して集中力や記憶力の低下につながるとされています。お子さんが学校でボーッとしてしまったり、空腹のまま過ごしたりすることがないように、朝ご飯はしっかりと食べてもらいたいですね。
とはいえ、投稿者さんのお子さんは朝ご飯に水分もほとんど摂れない状況です。自分ではあまり危機感を持っていない様子ですから、投稿者さん以外の第三者の話を聞かせるのもよいかもしれません。
また、最初は水分だけでも栄養のあるものを飲ませることから始めてみると、徐々に体も慣れて固形物も食べられるようになるかもしれませんね。さらに朝起きる時間をもっと早めるなど、生活習慣を変えることも効果的でしょう。投稿者さんの家では旦那さんも朝ご飯を食べませんから、「朝ご飯は食べなくてもいい」という空気が流れているのでしょうが、投稿者さんが朝ご飯を食べてほしいと望むなら、旦那さんにも朝ご飯を食べてもらうようにするのもよさそうです。家族みんなで朝ご飯の大切さを理解するなど、今回ママたちから寄せられたアドバイスを参考に、他にもできることを試してみてほしいですね。
文・AKI 編集・こもも