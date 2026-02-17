こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学3年の「みか」です！

皆さんは「好き」なのによく知らないことってありませんか。私は福岡空港が大好きで、飛行機に乗らない日でも友達と行くことがありました。ただ「空港で働く」ということについては、正直あまりイメージができていませんでした。

そこで今回、空港を運営する「福岡国際空港株式会社（FIAC）」さんを取材しました！

対応してくださったのは、広報担当の今村百花さん、人事部で採用を担当する山本元気さんと小山莉月さん。空港に興味がある人はもちろん、「好き」を「働く」という視点で考えてみたい人にも、ぜひ読んでほしい内容です。

（左から）今村百花さん、山本元気さん、小山莉月さん

FIACは2019年の福岡空港の民間委託に伴って設立された会社です。滑走路の維持管理、ターミナルビルや駐車場の運営、商業テナントの管理など、空港に関わる業務を一体的に担っています。

部署の数はなんと40以上。免税店の運営や案内標識の管理まで、業務内容は本当に多岐にわたります。中でも新規路線を福岡空港に呼び込む営業の仕事は、就活生向け説明会で興味を持つ学生が多いそうです。

こうした数々の部署がある中、社員の皆さんは定期的に異動して複数の業務に当たるジョブローテーションで働いています。理由は「空港全体を知ることが大切だから」。

今村さんも、かつて滑走路を管理する部署にいたことがあり「そのときの知識が、今の私の仕事である広報や危機対応の場面で生かされることもあります」と言います。

他部署を経験することで、自分の仕事が空港全体の中でどのような役割を果たしているのかが見えてくる。その積み重ねが、空港を「全体」で考える力につながっているんですね。

入社2年目で採用を担当している小山さんは「一般のお客さまや航空会社さまがより空港を使いやすいようにしたい」と将来を見据えます。やってみたい業務がまだまだあり、ジョブローテーションの制度が気に入っているそうです。

空港運営において最も重要なのは「安全・安心を守ること」と3人とも口をそろえます。FIACも多様な事業を展開していますが、どの業務においても安全最優先。滑走路の灯火点検や障害物の確認など、利用者の目に見えにくい仕事が日々欠かさず行われています。

「お客さまに安心して利用してもらえるかどうかを、常に考えながら仕事をしています」

この山本さんの言葉が特に印象に残りました。トラブルが起きてから対応するのではなく、起きないようにするために日常的に確認を重ねる。その姿勢が、私たちが当たり前のように空港や飛行機を利用できる環境を支えているのだと実感しました。

今村さん（右）から説明を受けるみか記者 今村さん（右）から説明を受けるみか記者

さらにFIACが目指しているのは「飛行機に乗る人のためだけではない空港」。福岡市地下鉄と直結する立地から、買い物や食事を目的に訪れる人も増えています。展望デッキや飲食エリア、ジムなど、空港を「訪れる場所」として楽しめる工夫が施されています。

今村さんは「空港の魅力を高めることで、福岡や九州をまた訪れたいと思ってもらうことが使命」と語ってくれました。結果として、地域全体の経済活性化につなげていきたいという思いがあるそうです。

現在、国内線ターミナルビルの駐車場跡地に複合施設の建設も進められています。2027年夏の開業予定で、商業施設やホテル、バスターミナルなどの機能を備えた施設です。空港周辺も、天神や博多のように多くの人でにぎわう街になる未来が想像できました。

国内線展望デッキで広報課の今村さん（左）、みか記者 国内線展望デッキで広報課の今村さん（左）、みか記者

インタビューの後、今村さんに展望デッキを案内してもらいました。滑走路を見つめるときの今村さんの表情に、インタビュー中の言葉を思い出しました。

「滑走路の点検業務に当たっているとき、滑走路だけではなく、近くの高い建物にもたくさんの灯火（航空障害灯）が見えました。ちょっと感動しちゃって…。その全部が航空機を安全に飛ばすためのものなんだと感じたとき、空港で働いていると実感したんです」

私も空港の近くを走る高速道路から滑走路の景色を見て、きれいだと思ったことはありました。しかし、日々強い責任を感じながら空港で働く人にとって、それは単なる光ではありません。一つ一つ一が安全を支える証しであり、仕事の重みを実感させる光なのです。

そう気付いた瞬間、私は「空港を働く場所として見る」ことができた気がします。

みか記者 みか記者

取材前は福岡空港が「好き」ではあっても、裏側まで考えたことはほとんどありませんでした。実際には多くの人が責任を持ち、安全・安心を常に考えながら空港を支えていました。

皆さんも就職活動において、まずは自分の「好き」を「働く」という視点で捉えてみてはいかがでしょうか。少し違う角度から見てみることで新たな発見や学びが生まれるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

