お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（61）が14日放送のMBSラジオ「ますますハイヒール」（土曜後1・00）に出演。自身の“愛ゆえの行動”を打ち明けた。

リンゴは「ほんま自分でセコいな〜と思うねんけど」と切りだし、新幹線のグリーン車で配られる不織布のおしぼりを「クセで“もう1個いただいていいですか？”って言うねやんか。100％もう1個くれる」と語った。

「結構便利やねん。丈夫やし。何かのときにいつも（かばんに）入れてある」とお気に入り。「東MAXはグリーン車のおしぼりが好き過ぎて、売ってるとこ調べて自分のお店で出してるねんて」と話した。

「洗ったことないけど、洗っても多分破れへんよな？」と言うモモコに、「洗ったことある、私。よく何回も洗えるっていう使い捨てふきんあるやん。あの中のどれよりも丈夫！」と熱弁した。

リンゴは例のごとくグリーン車内でもう1個おねだりした際、「その人は“はい”って言って、わしづかみにしてバン！と置いて。私が“え！”って言うたら、“ね？”って」と大笑いした。

「私、多分その人と何回か会ってるんやと思うねん。同じ時間帯に乗るから」と、すでにリンゴのおしぼり愛を知っている？乗務員の存在も明かしていた。