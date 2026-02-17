【スタバ】春の新作フードは、『桜香るドーナツ』や『クリームシフォンケーキ』で一足早いお花見気分
スターバックスが、18日から「SAKURA 2026」シーズンの新作フードを発売する。桜のほのかな香りと抹茶のコクを組み合わせた「桜抹茶ドーナツ」をはじめ、春を感じさせるスイーツやサンドイッチがそろい、ひと足早い花見気分を演出する。
注目は『桜抹茶ドーナツ』（税込320円／店内価格）。ふんわりと桜が香る生地の中に抹茶クリームを入れ、表面を桜と抹茶のコーディングで仕上げた。桜のほんのりとした甘みと微かな塩味、抹茶の深い風味が重なり、和の素材同士の相性の良さが際立つ。見た目も淡いピンクとグリーンが映え、春らしい華やかさをまとった1品だ。
【画像】ピンク色がかわいすぎる…見た目も映えるクッキーアソート
定番スイーツでは、『クリームシフォンケーキ』（税込490円／店内価格）も展開。バニラ風味の軽やかなシフォン生地に、ミルキーなホイップクリームを合わせた王道の組み合わせで、コーヒーとのペアリングも楽しめる。
食事系メニューも充実する。『クラブハウス石窯カンパーニュサンド』（税込660円／店内価格）はリニューアルして登場。グリルベーコンと香ばしい石窯カンパーニュに、バラエティ豊かな具材を重ねた食べ応えのあるサンドイッチだ。『ローストチキン＆エッグサラダラップ』（税込520円／店内価格）は、ジューシーなローストチキンとゆで卵を組み合わせ、たんぱく質も意識できる軽食に仕上げている。
手土産やギフト需要に向けては「桜の4種クッキーアソート」（税込2800円）を用意。
花びらクッキー桜や、絞りクッキー抹茶など春らしい焼き菓子を詰め合わせたボックスで、華やかな見た目も特徴だ。
今年のSAKURAテーマは「Shine Brightly」。桜の繊細な印象と上品なきらめきを意識し、春の訪れが一層待ち遠しくなるラインアップとなっている。ドリンクと合わせて楽しむことで、店内でも自宅でも季節感あふれるカフェタイムが広がりそうだ。
注目は『桜抹茶ドーナツ』（税込320円／店内価格）。ふんわりと桜が香る生地の中に抹茶クリームを入れ、表面を桜と抹茶のコーディングで仕上げた。桜のほんのりとした甘みと微かな塩味、抹茶の深い風味が重なり、和の素材同士の相性の良さが際立つ。見た目も淡いピンクとグリーンが映え、春らしい華やかさをまとった1品だ。
定番スイーツでは、『クリームシフォンケーキ』（税込490円／店内価格）も展開。バニラ風味の軽やかなシフォン生地に、ミルキーなホイップクリームを合わせた王道の組み合わせで、コーヒーとのペアリングも楽しめる。
食事系メニューも充実する。『クラブハウス石窯カンパーニュサンド』（税込660円／店内価格）はリニューアルして登場。グリルベーコンと香ばしい石窯カンパーニュに、バラエティ豊かな具材を重ねた食べ応えのあるサンドイッチだ。『ローストチキン＆エッグサラダラップ』（税込520円／店内価格）は、ジューシーなローストチキンとゆで卵を組み合わせ、たんぱく質も意識できる軽食に仕上げている。
手土産やギフト需要に向けては「桜の4種クッキーアソート」（税込2800円）を用意。
花びらクッキー桜や、絞りクッキー抹茶など春らしい焼き菓子を詰め合わせたボックスで、華やかな見た目も特徴だ。
今年のSAKURAテーマは「Shine Brightly」。桜の繊細な印象と上品なきらめきを意識し、春の訪れが一層待ち遠しくなるラインアップとなっている。ドリンクと合わせて楽しむことで、店内でも自宅でも季節感あふれるカフェタイムが広がりそうだ。