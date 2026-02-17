¡Ú¥Þ¥º¥íー¤ÎÍßµá5ÃÊ³¬Àâ¡Û»Ò¤É¤â¤Î¾ð½ï¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¢¥×¥íー¥ÁÊýË¡¤È¤Ï¡©¡ÚÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡Û
ÍýÏÀ4¡§6¤Ä¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á④
¡ûÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª²áÉÒ¤Ï´·¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤ê°Â¿´¤µ¤»¤ë ´¶³ÐÃµµá·¿¤Ï´¶³Ð¤ò´®Ç½¤µ¤»¤ë ±¿Æ°´ë²è¡¦Î¾Â¦Åý¹ç¡¦¹³½ÅÎÏ±¿Æ°¡¦¥¹¥âー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î»Ù±ç
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡Û´¶³ÐÍßµá¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¡¡¿Í´Ö¤ÎÍßµá¤Ï£µÃÊ³¬ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²¼¤«¤éÀÑ¤ß¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¡Ö¥Þ¥º¥íー¤ÎÍßµá 5 ÃÊ³¬Àâ¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍßµá¤ÎÅÚÂæ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¸ÍýÅªÍßµá¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö´¶³ÐÍßµá¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÅªÍßµá¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤«¤ÄËÜÇ½Åª¤ÊÍßµá¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©Íß¤ä¿çÌ²Íß¡¢ÇÓÝõÍß¤Ê¤É¤¬À¸ÍýÅªÍßµá¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤È¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬À¸ÍýÅªÍßµá¤È´¶³ÐÍßµá¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´Íßµá¡×¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´Íßµá¤È¤Ï¡¢¿´¿È¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍßµá¤Ç¤¹¡£¼±ÊÌ¤ò°é¤àÃÊ³¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅªÍßµá¡×¤Ç¤¹¡£½¸ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¤¡¢Ãç´Ö¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¸òÎ®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÂçÀÚ¤ÊÈ¯Ã£²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÊ³¬¤Î¸»¤¬¡Ö´¶³ÐÍßµá¡×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îµ¡·ù¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ð½ï¤ò°ÂÄê¤µ¤»º¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÇ½Æ°Åª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Í§¤À¤Á¤È¤¦¤Þ¤¯¤«¤«¤ï¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤Î¤â¡¢¤³¤Î´¶³ÐÍßµá¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´¶³Ð¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤»Ò¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶³Ð¤òËþ¤¿¤·¤Æ´®Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢´¶³Ð¤¬²áÉÒ¤Ê»Ò¤Ï¶ì¼ê¤Ê´¶³Ð¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë´¶³Ð´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥º¥íー¤ÎÍßµá5ÃÊ³¬Àâ¡Û
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡Û¤½¤ÎÂ¾¤Î´¶³Ð¤Î¤Ä¤Þ¤º¤
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ïÎà¤Î¶ÚÆù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»ÑÀª¤Î°Ý»ý¡¦Î©¤Ä¡¦Êâ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¶ÚÆù¤ò¡Ö¹³½ÅÎÏ¶Ú¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æý»ù´ü¤Ï¡¢¼ó¤¬¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Î©¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¹³½ÅÎÏ¶Ú¤ò»È¤¦»ÑÀª¤ä±¿Æ°¤ÎÏ¢Â³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤è¤¦¤È¼ó¤ò¤â¤Á¤¢¤²¤ë¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡¢¿²ÊÖ¤ë¡¢ºÂ°Ì¤ò¤È¤ë¡¢»Í¤ÄÇç¤¤¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¤Ä¤«¤Þ¤êÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë¡¢Êâ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹³½ÅÎÏ¶Ú¤ò»È¤Ã¤¿¹³½ÅÎÏ»ÑÀª¤È±¿Æ°¤ò¶î»È¤·¤ÆÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±¿Æ°¤ò¤¤¤«¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÇ½Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹´Ä¶¤äÍ·¤Ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËèÆü¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤êÍ·¤Ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À¸¸å£³～£´¤«·îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ó¤¬¤¹¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ÇÍ·¤Ö»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹³½ÅÎÏ¶Ú¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¤·¡¢Î¾¼ê¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ª¹ÃÂÓ¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤¬¤¦¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿²ÊÖ¤ê¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¤º¤ê¤Ð¤¤¡ÊÊ¢¤Ð¤¤¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¢¤Ð¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÎ´´¤Î¶ÚÆù¤¬È¯Ã£¤·¡¢»Í¤Ä¤Ð¤¤»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤°ÜÆ°¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Æ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Î©°Ì¡¢¤½¤·¤ÆÊâ¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÎÏ¤ä´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¤ÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È·Ð¸³¤·¡¢³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÍÄ»ù´ü¤Ï¥²ー¥àÀ¤ò¤â¤¿¤»¤¿Í·¤Ó¤Ç¼Ò²ñÀ¤â°é¤à
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥²ー¥àÍ·¤Ó¤ä½¸ÃÄÍ·¤Ó¤Ï¡¢Í·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¤«¤«¤ï¤ë³Ú¤·¤µ¤ä¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¡¢´¶³ÐÅý¹ç¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÍ·¤Ó¤Î¥ëー¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í§Ã£¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤è¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¡¢¥ëー¥ë¤¬Èæ³ÓÅªÃ±½ã¤ÊÍ·¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿Í¿ô¹½À®¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤òÇÛÎ¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤¢¤ë¥²ー¥à¤Ï¾ðÆ°¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ëー¥ëÍý²ò¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤º¤ß¤ó¤Ê¤È¤ä¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥àÀ¤¬¶¯¤¤Í·¤Ó¤ÏÁªÂò¤ò¿µ½Å¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º½¾ìÍ·¤Ó
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÂè2¾Ï°Ê¹ß¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º½¾ìÍ·¤Ó¤Ï´¶³ÐÅý¹ç¡¦¼Ò²ñÀ¤Î°é¤ß¤ÎÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Ò¤Ïº½¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤í¤ó¤³Í·¤Ó¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¤Þ¤¹¡£Å¥ÃÄ»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÎÏ²Ã¸º¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢È¯Å¸¤·¤¿Í·¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ä¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ç¤¯¤Æ¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤ÎÅ¥ÃÄ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤âÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º½¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¤ª»³¤Å¤¯¤ê¤âÍ§¤À¤Á¤È¤«¤«¤ï¤ê¤ò¤â¤Æ¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡£»³¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº½¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º½¾ìÍ·¤Ó¤Ï¡¢¸ÇÍ´¶³Ð¤ÎÄ´À°¤ä¡¢´¶³Ð¤ÎÆþÎÏ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤ë¤Î¤âÁ´¿È¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡¢ÎÏ²Ã¸º¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»³¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¤É¤ó¤É¤ó·¡¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤ÇÍ§¤À¤Á¤È°®¼ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¼ê¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥³¥Ã¥×¤¬¤¢¤ì¤ÐÀî¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¿å¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£·¤¤òÃ¦¤¤¤ÇÀî¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤òÂ¤Ç´¶¤¸¤È¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë´¶³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡ÙÃø¡§Æ£¸¶Î¤Èþ