膠着状態やピンチの状態でリーダーはどんな行動をする必要があるのか？【孫氏の兵法】

膠着状態やピンチの状態でリーダーはどんな行動をする必要があるのか？

有能なリーダーは常に相手の予期せぬ行動に出る

人間のなすことに完全はなく、敵がどんなに守りを固めようとも必ずどこかに隙ができる。そこに攻撃を集中させれば、敵軍の迎撃を難なく打ち破り、勝つことができる。

地味なことでも汚いことでも構わない。敵の思いもよらないところを攻撃すれば、敵はその対処に苦しみ、慌てて援軍を出動させる。自軍はその到着より早く、充分な戦果を挙げて粛しゅく々しゅくと撤退すればよい。敵が絶対に失いたくない地点を攻撃すれば、敵は救援を差し向けざるをえず、敵を不利な状況下に陥れることができる。

別動隊を使って敵の要地を攻撃させれば、敵は転身して、進軍路を変えざるをえなくなる。これらはすべて敵の虚を突く工作であり、うまくいけば強敵でも疲労困憊させることができる。ようやく主戦場に到着したところで、兵が疲れていては本来の力を発揮することはおろか、防御すら満足にできない。このような敵軍なら容易に撃破できる。

ゆえに有能な指揮官は敵の虚を突くことを常に念頭に置いて作戦を立案し、自軍の損害と消耗を最低限に抑え、確実に勝利をものにするのである。このような駆け引きができないようではリーダーとはいえず、味方の誰からも信頼を得ることができない。信頼を得られなければ、大事な任務を任されることもなくなるだろう。

