普段から意識しよう！高血圧にならない塩の選び方とは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

普段から意識しよう！高血圧にならない塩の選び方

精製塩は避ける

精製塩は余分なナトリウムを体内から排出してくれるカリウムをほぼ含みません。それに比べ、食塩や並塩にはカリウムが豊富なことが表からもわかります。

自然塩と精製塩の主な特徴

自然塩

・カリウム、カルシウムなどのミネラルを豊富に含む

・甘みや苦みを感じる

・自然な製造方法

精製塩

・ミネラル成分が取り除かれている

・しょっぱさが強い

・化学的な方法で製造

岩塩よりも海塩を選ぶ

岩塩は味のアクセントには最適ですが、ミネラル分のカリウムをほぼ含みません。食卓に常備するならカリウム豊富な海塩がおすすめ。

塩と血圧の研究で分かってきたのが、血圧に関係しているのは塩そのものではなく、ナトリウムとカリウムの含有量でした。血圧の気になる方は、99％以上の塩化ナトリウムからなる精製塩は避けましょう。これは塩化ナトリウムに筋肉を収縮させる作用があるため。精製塩を摂ると、平滑筋で構成される血管も収縮し、血圧が上がりやすくなるのです。要は、高血圧にならない塩選びをするのであれば、カリウムを多く含む塩を選べばいいのです。

おすすめは日本人が昔から摂ってきた自然塩。原材料が「海水」や「海塩」と表示されたものです。これらにはミネラルも豊富に含まれます。特に、体内の余計なナトリウムを排出する、カリウムが多く含まれるものを選びましょう。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』