自律神経が整える為に重要な最高の入浴方法とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

自律神経が整う入浴法

39～40度のお風呂に15分間がベスト

自律神経を整えるには夜の過ごし方がとても大切になります。その中でも重要な要素の一つである「入浴」について、詳しく解説しましょう。

理想的な入浴の基本は15分間、39～40度の温めのお湯にゆっくり浸かること。さらに15分のうち、始めの5分間は首まで、後の10分間はみぞおちのあたりまで浸かることが、自律神経にとって最も有効な入浴法であることがわかっています。血行促進に最適な38.5～39度の深部体温に上げられるため、副交感神経の働きが高まり、ぐっすりと眠れるようになるのです。

逆に体に悪影響を与えてしまうのが42度以上の熱いお風呂に入ること。熱いお湯は交感神経を急激に高め、血管を収縮させてしまいます。血圧が急上昇し、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気を引き起こすおそれがあります。

熱いお湯は、心身を興奮させるスイッチが入り、睡眠の質も低下させてしまいます。また、たとえ適温のお湯であっても、あまり長風呂をすると脱水状態に陥ってしまうため、やはり注意が必要です。

入浴をシャワーだけで済ませる人も少なくないでしょう。シャワー入浴は体の深部体温を下げ、副交感神経の働きを低下させてしまうので夜はおすすめできません。夏であっても39～40度のお風呂に15分間ゆったりと浸かりましょう。入浴を意識することで、翌日のパフォーマンスに大きな影響を与えてくれるのです。

