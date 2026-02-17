日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで三浦璃来・木原龍一の「りくりゅう」ペアが金メダルを獲得したことを報じた。

ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れたが、フリーで世界最高の１５８・１３点をたたき出し、合計２３１・２４点で大逆転し、ペアで日本史上初の金メダルをつかんだ。

番組には競技生中継で解説を務めた元五輪代表の高橋成美さんが現地から中継で生出演。ソチ五輪では木原とペアを組んでいた。

ＭＣの武田真一アナウンサーに「改めてなんですけれども、今、木原選手にかけるとすればどんな言葉になりますか」と問われた高橋さんは「おめでとうーーー！もううれしくてうれしくしょうがなくて、私はこの日を生まれてフィギュアスケートを始めてペアをやって、こうやって関わって『りくりゅう』に関して話しているこの瞬間が本当にうれしいし、現地では本当に感動をもらったし、一緒にペアを滑ってくれてありがとうという気持ちと、応援させてくれてありがとうって」と大粒の涙をボロボロとこぼした。

そして「みんなにも勇気と力を与えたし、少しでも私たちの目標であるこのペア競技というものをみんなに好きになってもらって、そしてはじめて好きになってもらって、そしてはじめて興味を持ってもらって注目してもらえるのがうれしくてうれしく仕方ないから、ありがとうございますって伝えたいです！」と涙をぬぐいながら声を張り上げた。この姿にスタジオの武田アナももらい泣き。涙をぬぐっていた。