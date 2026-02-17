◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリープログラムが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転し金メダル。日本ペア初の表彰台に上がった。

かつて日本フィギュアスケートの弱点種目と呼ばれたペアで、「りくりゅう」が新たな歴史を作った。日本のペアが五輪に初出場したのは１９７２年の札幌大会の長沢琴枝、長久保裕組（１６位）。半世紀あまりの時を得て偉業を成し遂げた。

今回で日本のペアの五輪出場は７度目。過去には９２年アルベールビル大会の井上怜奈、小山朋昭組（１４位）、９８年長野大会の荒井万里絵、天野真組（２０位）、２０１４年ソチ大会の高橋成美、木原龍一組（１８位）、１８年平昌大会の須崎海羽、木原龍一組（２１位）が出場。前回の北京大会で三浦、木原組が７位で初の入賞を果たしていた。

三浦は「私たちだけでは本当に取れなかった。本当にたくさんの方に支えていただいて、私たちもここまで成長することができた。皆さんがいなければここまでたどり着くことができなかった」と感謝。木原は「先輩方がつないでくれたものが僕にも回ってきて、４大会つなぐことができた。今までのペアの先輩方に心から感謝したい」と涙ながらに語った。