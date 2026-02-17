ソチ五輪フィギュアスケートペア代表の高橋成美さんが１７日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。ＳＰからの大逆転金メダルを獲得したりくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来ペアの滑りを解説。最後にかつてペアを組んだ木原について聞かれ人目も憚らず号泣した。

ミラノのスタジオから生出演した高橋氏は、金メダルペアの滑りを解説。最後に「改めて木原選手に、なにか声をかけるとしたら」と聞かれ「おめでとう！嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、この日を、生まれてフィギュア初めてペアやって関わってなんというか…」というと涙があふれ「りくりゅうについて話しているこの瞬間が嬉しいし」といって号泣した。

嗚咽しながら「現地ではすごい感動をもらったし、一緒にペアを滑ってくれてありがとうという気持ちと…」というと、涙が止まらず「すいません」と謝罪。続けて「応援させてくれて嬉しいし、私だけじゃなくて、皆にも勇気と力を与えたし、少しでも私たちの目標であるペア競技、みんな好きになってもらって。興味を持って注目してもらえるのが嬉しくて嬉しくて仕方がないから、ありがとうございます！と伝えたいです。ごめんなさい」と泣きながら一気に思いをぶちまけた。

スタジオの山里亮太は「世界中が感動しましたよ。（木原は）諦めようと思ったときに、高橋さんと出会って、ペアという世界に入って、この奇跡が始まった」と声をかけると、高橋氏は「本当に嬉しい」と泣きながら喜んでいた。