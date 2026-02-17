元フジテレビで弁護士の菊間千乃氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキーのジャンプ・スーパー団体が雪のため途中打ち切りとなったことに「選手は言えないから声を大にしていいたいが、悔しい」と訴えた。

３回目の２人目の競技に入ったところで大雪となり、中断。その後打ち切りが決まり、２回目までの結果で順位が決まった。３回目で二階堂が１３８・５メートルで２位に浮上したが、中断で結果６位。だがインタビューの頃には雪はすっかりやんでいた。

菊間氏は「５分だから。雨雲レーダー見てたら５分ぐらい待ってもいいですよね？」とコメントし、解説の船木和喜氏も「もっと言ってください」と苦笑。菊間氏は「選手は言えないから、声を大にして言いたいが、悔しいですよね」と訴えた。

羽鳥慎一アナも「二階堂さんも小林さんも絶対言わないですよ、もうちょっと待てばって」というと船木氏は「選手は言えないですから」。羽鳥アナは「言いましょうか。あと１０分待てば」といい、菊間氏も「本当ですよ！」。玉川徹氏も「レーダーを使え！」と悔しがった。

菊間氏は「３本目飛んで２位になってたから余計に悔しい」と自分のことのように悔しがった。

船木氏は、長野五輪でも大雪で中断となったことを振り返り「長野は数時間だったと思います」といい、菊間氏は「数時間！？そんなでしたっけ？」とびっくり。「大きく違うのが溝。（長野は）自然の雪を固めたもの。今は人工。氷か雪かの差は大きい」と説明した。

板倉朋希アナは改めて「なぜ打ち切りにしたか。運営側としては競技の公平性、安全性を考慮して打ちきりとしたと」と言うも、羽鳥アナは「分かります。それはさっき聞いたから分かります。分かりますが、何回聞いても分かりますが…」と悔しがっていた。