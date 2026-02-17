小泉孝太郎、実は鹿児島県にルーツがあった！父・純一郎氏の性格に「あの熱さは…」

本日2月17日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルで放送される。

今回は、“旅の達人”石原良純がお届けする「良純・日帰りツアー鹿児島編」。

絶品グルメに絶景露天風呂など、今訪れるべき旬の鹿児島スポットを良純が熱く解説する。

実は、鹿児島県にルーツがあるという小泉孝太郎も名物グルメに大興奮する。

◆小泉家の“熱さ”のルーツは鹿児島にあった？

“旅の達人”良純が「12時間あれば、ここまでドカーンと楽しめる！」と豪語する“良純おススメ日帰りツアー”。舞台は、桜島のエネルギーが満ちあふれる熱い街・鹿児島だ。

祖父が鹿児島県出身だという孝太郎は、小泉家の源流である鹿児島への日帰り旅に興味津々。孝太郎は父・純一郎氏の性格について「言われてみれば、父のあの“熱さ”は薩摩人の感じがする」と語り、自身のルーツと薩摩の風土を重ね合わせる。

良純は、“明治日本の産業革命遺産”として世界文化遺産にも登録されている旧集成館や、“名勝 仙巌園（せんがんえん）”、明治10年の西南戦争で西郷隆盛率いる薩摩軍の拠点となった“鹿児島城跡”などの歴史スポットを紹介。

鹿児島城跡では、石垣に残る西南戦争の生々しい弾痕をクローズアップ。日本の夜明けを誓った先人たちの激闘の痕跡を、良純の熱い解説とともに学んでいく。

◆“桜島×絶景”に孝太郎も感嘆！

番組では、鹿児島のシンボル・桜島の美しさが際立つ絶景も多数取り上げる。

“前日が雨”などの気象条件がそろうと雲に浮かんだような桜島が見られる“雲海に浮かぶ桜島”や、朝日がちょうど桜島の頂上と重なる“ダイヤモンド桜島”、噴火の煙の中を稲妻が走る“火山雷（かざんらい）”など、孝太郎はその神秘的な光景に感動の声を上げる。

桜島を一望できる絶景露天風呂も紹介。この露天風呂があるホテルは、良純の叔父・石原裕次郎さんも愛した場所。

かつてドラマ『西部警察』（1979年〜1984年）のロケで訪れた際、「裕次郎さんがここで飲んでいて、朝、ロケ隊が出ようと思ったらまだ飲んでいて、帰ってきたらまだ飲んでいて…」という豪快な伝説を良純が披露し、孝太郎を驚かせる。

もちろん、鹿児島グルメもたっぷり登場。スタジオで“黒豚しゃぶしゃぶ”、“味噌おでん”を実食した孝太郎は、「お出汁が甘い！ おいしい」と箸が止まらず。

さらに、良純が鹿児島旅のしめくくりに空港で必ず食べるという絶品グルメ“きびなごの刺身”と“さつま揚げ”がスタジオに出現すると、良純は喜びながらも「これには焼酎のお湯割りが合うんだよな〜」とボヤき…。

また、鹿児島のご当地かき氷“白熊”発祥の店からは、かき氷にかける特製ミルクが創業一族の長男だけに受け継がれる“一子相伝”の味だという情報が。それを知った孝太郎が、「ダメなのよ、良純さんの前で長男、次男の話は…（笑）」と苦笑いするひと幕も。

鹿児島に行ったら訪れてみたいスポット＆食べてみたいグルメが満載。鹿児島の魅力をギュッと詰め込んだ、良純おススメの日帰り旅に注目だ。