comicスピラ、「今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（1巻）」などの紙コミックスを2月17日発売
ファンギルドは2月17日、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より紙コミックスの新刊を発売した。
今回発売されたのは、「今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（1巻）」、「たとえ愛されない聖女だとしても（1巻）」、「追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました（2巻）」の紙コミックス。
あわせて、紙コミックスの書店購入特典も公開された。さらに、紙コミックスの発売を記念し、リアル書店および電子書店にてフェアが開催される。
2月新刊情報
「今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（1巻）」
漫画：藤いちのせ／原作：未知香
価格：792円
「今度は自分のための人生を手に入れるのよ」侯爵令嬢マリーシャは魔術を全く使えず、家族から疎まれていた。そんな彼女にとって、婚約者であるハインリヒの存在が励みだった。だが、ハインリヒと義妹・カノリアの浮気を目撃。その出来事をきっかけに、マリーシャは自分の前世が「黒聖女」だったこと、そして利用されて処刑されたことを思い出す。今度の人生は自分のために生きることを決め、逃げようとするマリーシャ。そんな彼女の前に呪いで苦しむセオドアが現われて――…。
これはひとりで生きていきたい令嬢と呪いを受けた公爵が紡ぐ契約から始まる愛の物語――！
「たとえ愛されない聖女だとしても（1巻）」
作画：茲助／原作：マツガサキヒロ／構成：comicスピラ
価格：792円
この行為は、結婚という契約を遂行するためだけのもの。それなのに――…。平民出身のミアは王宮で聖女として激務をこなし、婚約者の第二王子や貴族聖女から虐げられる日々を過ごしていた。ついに治癒魔法に欠かせない魔法器官を壊してしまい、「"廃棄聖女"はいらない」と王宮から追い出され、さらには野蛮だと噂の辺境伯・ギルバートの元へ嫁ぐことに。ギルバートは噂とは違い穏やかな立ち居振る舞いで、辺境伯での生活に期待を持つミアだったが、「この結婚に愛はない」と冷たく告げられて――…。
捨てられた健気な聖女と本心を隠す訳あり辺境伯の執着×シリアスラブファンタジー第1巻。
「追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました（2巻）」
漫画：小駒みち／原作：綾束乙／キャラクター原案：甘塩コメコ
価格：792円
「俺はお前を抱く気はない」人喰い魔霊と恐れられるヴェルフレムの優しさを知ったレニシャは、次第に彼に惹かれ始める。“聖婚＝夜伽”を拒まれることに対し、レニシャの胸は痛むようになってしまった。そんな折、ヴェルフレムには過去に一人だけ大切にした人がいることを聞かされてーー!?
近づくほどに痛みと切なさ、そして愛おしさが込み上げる。一生忘れられないときめきが詰まった王道ラブファンタジー第2巻！
書店購入特典
「今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（1巻）」の購入特典
対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」がもらえる。
・とらのあな限定イラストカード
□とらのあなのページ
※なくなり次第、配布終了となります。
「たとえ愛されない聖女だとしても（1巻）」の購入特典
対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」がもらえる。
・とらのあな限定イラストカード
□とらのあなのページ
※なくなり次第、配布終了となります。
電子書店フェア情報！
紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやく楽しめる。
□「今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…」のページ
□「たとえ愛されない聖女だとしても」のページ
□「追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました」のページ
お得なフェア開催
【通常版】は無料や割引、【単行本版】は試読増量のお得なフェアが2月17日から3月2日まで開催される。実施店舗はコミックシーモア他。
※施策期間・内容は実施書店により異なります。
