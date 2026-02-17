東洋炭素<5310.T>は大幅反落。１６日取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表した。売上高は４６１億８９００万円（前の期比１３．０％減）、営業利益は６７億５９００万円（同４４．８％減）だった。生成ＡＩ向け最先端品など一部用途の需要は旺盛ながら、半導体市場全般では調整が継続。モビリティ分野や一般産業分野の需要も緩やかなものに留まり、こうした影響を受けた。



同時に発表した２６年１２月期の売上高は４９０億円（前期比６．１％増）、営業利益は６２億円（同８．３％減）と予想。売上高は持ち直す一方、利益面では為替の影響や減価償却費など固定費の増加が重しとなる見込み。配当予想は１４５円（前期同額）とした。前期に続き営業減益となる見通しを示しており、これを嫌気した売りが出ているようだ。



あわせて配当方針を変更し、「配当性向３０％以上」としていた目標を「４０％以上」に見直した。更に、３０年１２月期を最終年度とする中期経営計画を発表。最終年度に売上高７４０億円、営業利益１８０億円を目指す。



