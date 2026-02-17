Ooochie Koochieライブ映像作品特典映像に大晦日の広島公演ドキュメンタリー収録！購入者特典絵柄も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奥田民生・吉川晃司の話題のユニット、Ooochie Koochieが、3月25日にリリース ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリース。

初回生産限定盤に特典映像として『Ooochie Koochie TOUR Documentary at HIROSHIMA -2025.12.31-』が収録されることが決定。さらに、各CDショップチェーンでの購入者特典絵柄も公開された。

■ドキュメンタリーには故郷・広島の商店街を歩きながらのトークなど貴重な映像満載

Ooochie Koochieは、1965年に広島県で生まれ、育ったという共通点がある奥田民生、吉川晃司のふたりで結成されたユニット。故郷・広島県への恩返し、ひいては奇跡のユニットで日本中を“祝祭”のごとく盛り上げることを掲げ、2025年2月に楽曲「GOLD」で鮮烈なデビュー。6月には全10曲入りのアルバム『Ooochie Koochie』をリリースした。

ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』は、2025年7月にふたりの故郷である広島県からスタートした全国ツアー『Ooochie Koochie TOUR』の中から、9月に開催された日本武道館公演が収録されている。

Blu-ray/DVDの初回生産限定盤に収録される『Ooochie Koochie TOUR Documentary at HIROSHIMA -2025.12.31-』には、2025年12月31日に行われたOoochie Koochie TOUR追加公演である広島グリーンアリーナでの公演の模様などを一部織り交ぜながら、ふたりの故郷・広島の商店街を歩きながらのトーク、大晦日限定の羽織袴での登場シーン、広島弁全開のMC、そしてライブ本編では見ることのできない舞台裏など、貴重な映像が収められている。

また各CDショップでの先着購入者特典の絵柄が公開された。特典は無くなり次第終了となる。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ANALOG『Ooochie Koochie』

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』

■関連リンク

Ooochie Koochie OFFICIAL SITE

https://ooochie-koochie.jp/

