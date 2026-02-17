17日10時現在の日経平均株価は前日比353.39円（-0.62％）安の5万6453.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は756、値下がりは766、変わらずは68。



日経平均マイナス寄与度は158.84円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が143.06円、信越化 <4063>が28.75円、ファナック <6954>が27.41円、リクルート <6098>が24.37円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を81.22円押し上げている。次いでファストリ <9983>が19.25円、イビデン <4062>が12.57円、トヨタ <7203>が7.52円、ホンダ <7267>が5.82円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は繊維で、以下、空運、証券・商品、石油・石炭と続く。値下がり上位にはサービス、情報・通信、電気機器が並んでいる。



※10時0分3秒時点



株探ニュース

