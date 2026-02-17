2026年2月16日、韓国・スポーツソウルは「カーリング女子韓日戦のテレビ中継で日本の国旗が映し出されるという『超大型放送事故』が発生した」と報じた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪は15日、カーリング女子1次リーグが行なわれ、韓国が日本を7対5で破った。韓国は3勝2敗となり、上位4チームによる準決勝進出への望みをつないだ。

韓国ではケーブルチャンネルのJTBCが今大会の独占中継を行なっているが、第6エンド開始前まで送出されていた画面に約10秒間、日本の国旗のグラフィックが映し出されたという。

その後、第6エンド開始直前にキャスターが「CM中に予期せぬグラフィックが映し出される瞬間がありました」と謝罪したものの、SNSなどインターネットはたちまち炎上。「CMの間、画面の中央に10秒以上、日章旗が映っていた」「どうしてこんなミスをするのか」「故意ではないか」「日本のテレビ局なのか」などの批判が殺到した。

なお、JTBCは、17歳のチェ・ガオンが金メダルを獲得したスノーボード女子ハーフパイプ決勝を無料で視聴できる本チャンネルで中継しておらず、この「決定的な瞬間」は有料チャンネルのみで放送された。この時、本チャンネルではショートトラック予選を中継していたという。JTBCは「視聴者の選択権を考慮した編成」だと釈明したが、物議を醸した。

この記事にも、韓国のネットユーザーから「心に秘めた祖国は日本だと隠しきれなかったらしい（笑）」「JTBCが五輪をぶち壊す」「チャンネルを廃止にすべき」「中継能力が水準に達していない。JTBC崩壊までのカウントダウンが聞こえるようだ」「無能なんだから中継を放棄したらどう？」など、厳しいコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）