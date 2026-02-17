2月17日 RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

絶好の洗濯日和

今朝の熊本市は最低気温が7.1℃と3月下旬並みでした。昨夜は雲がかかっていたため放射冷却が弱く、県内の観測地点で氷点下となった場所はありません。今日は日中、各地で広く晴れて絶好の洗濯日和となりそうです。降水確率は0％で、大陸からの高気圧に覆われるため、安定した晴天が続く見込みです。最高気温は熊本市で16℃、天草市牛深や人吉市でも16℃の予想で、日差しの暖かさを十分に感じられるでしょう。

週末は4月並みの陽気に

明日・明後日も晴天が続きますが、明日の朝は放射冷却の影響で冷え込みが強まり、熊本市の最低気温は3℃、阿蘇市では-2℃の予想です。週末にかけては気温が上がり、土曜日・日曜日ともに熊本市の最高気温は18℃まで上がる見通しです。3月末から4月初め頃の、桜が満開になる時期の暖かさとなるでしょう。なお、三連休中日の日曜日は前線の影響で雨が降る予想となっています。

明子のささやき

今日から日の出が午前7時より前になりました。今朝の日の出は午前6時59分で、これから1日に1分ほどのペースで早くなっていきます。1か月後には6時25分頃になる見込みです。日の出が早くなると、放射冷却で最も気温が下がる「最低気温の観測時間」も早まるため、生活のリズムの中で気温の変化を感じるタイミングも少しずつ変わってきそうです。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。