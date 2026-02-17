ゴダイゴ、平均年齢72歳の今も現役！若々しい姿を見せる 『徹子の部屋』初出演は46年前
ロックバンド・ゴダイゴが、17日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】変わらない！若々しい姿を見せたゴダイゴ
多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴは、結成50周年を迎え、平均年齢は72歳に。『徹子の部屋』に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。
元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進み、そこへ次々とメンバーが合流。「ガンダーラ」「銀河鉄道９９９」「ビューティフル・ネーム」など、ヒット曲の秘話を明かす。
当時は「海外」というだけで大変だったが、1980年にネパール公演を開催し6万人を動員した。昨年は全国ツアーを開催、ラストは沖縄公演で締めくくった。沖縄での過ごし方は様々で、ご当地グルメも堪能したと話す。バンド活動は体力勝負で、各自、運動などをしていると明かす。
【写真】変わらない！若々しい姿を見せたゴダイゴ
多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴは、結成50周年を迎え、平均年齢は72歳に。『徹子の部屋』に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。
元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進み、そこへ次々とメンバーが合流。「ガンダーラ」「銀河鉄道９９９」「ビューティフル・ネーム」など、ヒット曲の秘話を明かす。
当時は「海外」というだけで大変だったが、1980年にネパール公演を開催し6万人を動員した。昨年は全国ツアーを開催、ラストは沖縄公演で締めくくった。沖縄での過ごし方は様々で、ご当地グルメも堪能したと話す。バンド活動は体力勝負で、各自、運動などをしていると明かす。