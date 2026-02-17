¥Ö¥ì¥¤¥¯´üÂÔ¤Îµð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç55»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.327¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¡¢4ÅðÎÝ¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.405¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢°ì·³¤Ç¤â9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.318¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯µð¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤È»þÂå¾õ¶·¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ºäËÜ¤Î¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î07Ç¯¤Ï°ì·³¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤Ï1ËÜ¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.268¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢28ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Î08Ç¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¡Ø8ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¸Î¾ã¤·¤¿Æó²¬ÃÒ¹¨¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÍâÆü¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£3»î¹çÌÜ¤Î3·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢4·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡£¤½¤ì¤âËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤ÎÎ¥¤ì¶È¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ï¼ç¤Ë7ÈÖ¤ä8ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î18Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç1ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾å°Ì¤ÎÂÇ½ç¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£5·î¤Ë·î´ÖÂÇÎ¨.177¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤È¡¢ºÆ¤Ó²¼°Ì¤ÎÂÇ½ç¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢7·î¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.298¡¢8·î¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.279¡¢9·î¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.287¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.257¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¡¢10ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï3ÈÖ¡¦¾®³Þ¸¶Æ»Âç¡¢4ÈÖ¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤¬ÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¡¢Íû¾µ菀¤Ê¤É2Ç¯ÌÜ¤ÎºäËÜ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¿Íºà¤¬¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Îµð¿Í¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê4ÈÖ¤À¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·ÂàÃÄ¡£ÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÄÍ¤ò³«Ëë¤«¤é¸ÇÄê¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Åö»þÃæ¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºäËÜ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÀÐÄÍ¤âºäËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê2Ç¯ÌÜ¤òÊâ¤á¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£