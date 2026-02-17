ラグランジュが102.6マイルを投げ込んだ

米国にまた怪物が現れた。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシックの米国代表を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は、ハイペースで調整をしている。16日（日本時間17日）にはキャンプのライブBPに登場。しかし、若手右腕の驚異の102.6マイル（約165.1キロ）の前に三振を奪われるシーンが話題になっている。

有望株が驚異の1球を投げ込んだ。ジャッジがこの日対戦したのは、22歳のカルロス・ラグランジュ投手。身長6フィート7インチ（約201センチ）のドミニカ共和国出身右腕は昨季2Aまで昇格し、計120イニングで168奪三振と成長著しい。

ジャッジとの最初の打席では99.3マイル（約159.8キロ）のフォーシームを左翼スタンドへ運ばれたが、その次の対戦だった。スイーパーで追い込むと、最後は102.6マイルの超剛速球で三振に打ち取った。ジャッジも脱帽。地元放送局「SNY」の公開したインタビューでも、最強打者は「彼は特別な存在になる」と飛躍を確信していた。

ラグランジュの1球には、米放送局「米放送局FOXスポーツ」が「2月に102.6マイルはフェアじゃない」と称賛するなど大反響。米ファンからも「一体何者なんだ」「次のエースだ」「怪物が生まれた」「嘘だろ、おい……」などと反響が寄せられている。（Full-Count編集部）