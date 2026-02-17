『黒・モカ』2色買いしたい！【AMERICAN HOLIC】大人に似合う♡「着回し力100点ワンピ」

これから服を買うなら、春先まで使える高コスパなアイテムを選ぶのが正解かも。そこでおすすめしたいのが、幅広いスタイリングが楽しめるノースリーブワンピ。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】からは、大人に似合う上品なVネックワンピが登場しています。黒とモカのシックな色展開でどちらもオンオフ問わず使いやすく、毎日のコーデで手放せなくなりそうです。

きれいめにもカジュアルにも振りやすいプレーンなデザイン

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアVネックワンピース」\2,245（税込・セール価格）※WEB限定アイテム

シンプルなデザインのノースリーブワンピース。ストンと落ちるシルエットで縦ラインが強調されるため、インナーにゆるっとしたアイテムを合わせてもすっきり見せられそう。シワになりにくいイージーケア機能付きで、お手入れ楽ちんなのも魅力的です。カラーはブラックとモカの2色展開。

ポロニットと合わせて上品カジュアルに

こちらは色違いのモカを着用。アイボリー色のポロニットを合わせれば、清潔感のある好印象コーデに。Vネックが深めなので、襟付きのシャツを合わせてもすっきりとした顔まわりに仕上がります。バッグとシューズは黒を選んでメリハリをつけるのも、大人っぽく垢抜けるポイント。

