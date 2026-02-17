湯船に浸かっていた飼い主さんを心配そうに見ている猫さん。どうやら飼い主さんが水浸しになっているのを心配しているようです。動画は10万回以上も再生され、「優しい子だぁ～」「ウチのキジトラもたまに見に来るけど、猫からしたら不思議だわなｗ」とのコメントが集まっています。

【動画：お風呂に入っている最中、猫がやって来た結果…胸キュン必至の『可愛すぎる光景』】

湯船に浸かっている飼い主さんが心配な猫さん

TikTokアカウント「うちの猫がイケメンすぎる」さまに登場したバロンくんは、脱衣所から心配そうな表情でお風呂場を覗き込んでいたとのこと。その視線の先には、湯船に浸かっている飼い主さんがいたのだそう。

飼い主さんが水に浸かっていることを心配しているよう。必死に、その状態は大丈夫なのかと話しかけ続けてきたのだそうです。しばらくすると、床を見つめて何か考えているようなそぶりを見せたとのこと。

飼い主さんを助けにお風呂場へ

天井や壁を見つめて、水浸しであることを確認するバロンくん。飼い主さんが「心配してくれているの？」と話しかけると、「心配しているよー」と言うように、鳴いていたのだとか。

飼い主さんが「大丈夫だよ」と返事をしても、納得できないのか、何度もお風呂場を覗きにきたとのこと。それでも湯船から上がってこない飼い主さんにしびれを切らしたバロンくんは、思い切ってお風呂場に入ったのだそう。

助けたいけど濡れたくはない

バロンくんは、湯船に両前足をかけて、浴槽の中をじっくりと観察していたのだとか。しばらく考えた後、無理そうだと思ったのか、何とも言えない表情で脱衣所に引き返していったのだそうです。

体が水で濡れるのが嫌だったのか、そのまま逃亡してしまったのだそう。その後も、怖がりつつ何度も様子を見に来てくれたとのことです。再び助けようと湯船に手をかけたりしていたものの、後ろ足は脱衣所から一歩も出ていなかったのだとか。

湯船に浸かる飼い主さんを心配するバロンくんの様子は、Instagramで10万回以上も再生され、「鳴き声かわいい。うちもキジトラです」「溺れてたら大変やからね」「優しいねぇ。鳴き声可愛すぎる」「ウチの猫も高確率で風呂場に来ます。湯船の縁で休憩したり床の水飲んであとは出るまで待ってるwww少しドア開けとくと侵入してやることやったら外で待つスタイル」「普段素っ気ないのにいざって時に優しいよな」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「うちの猫がイケメンすぎる」さまには、おしゃべりなバロンくんの日々の様子がたくさん投稿されています。飼い主さんとコミュニケーションを取る姿が可愛らしいですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちの猫がイケメンすぎる」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。