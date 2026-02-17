ジャンプ男子スーパー団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が16日（日本時間17日）に行われた。日本は二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）が出場した中、ネット上では中継に映り込んだ1人の女性に反響が広がっている。

日本チームへ献身を見せていた。二階堂に突如、フードをかぶった人物がグータッチし声をかけた。振り向くとその正体は4大会連続出場の31歳・伊藤有希（土屋ホーム）。自身は今大会での競技を終え、この日は男子チームの応援に駆け付けていた。

中継局の映像で実際の場面が映り込むと、実況からも「伊藤有希が二階堂蓮に声をかけている。先ほどは小林陵侑にも言葉をかけました」と紹介され、最後までチームを支える姿勢に感嘆の声を上げていた。

この場面はネット上でも話題に。ファンからは「伊藤有希さん、こういうところ本当に頭が下がります」「日本チームの頼れる姉さん伊藤有希」「声かけありがたいね」「日本チームには伊藤有希さんも付いてる！」と賛辞が相次いだ。

伊藤は15日（日本時間16日）に行われたノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒルに出場。14位で今大会を終えた直後のインタビューでは「今までのオリンピックで一番、空がきれいに見えた気がします」と涙ながらに名言を残し、その人柄にファンから喝采が寄せられていた。

スーパー団体は2人1組のチームが争う新種目。1回目は二階堂が131.5メートル、小林が129メートルで5位発進。2回目は二階堂が131メートル、小林が130メートルで6位となった。運命の3回目、二階堂が138.5メートルの大ジャンプ。3回目の1人目終了時点では2位に浮上したが、雪が強くなって打ち切りが決定。2回目終了の6位で結果が確定した。



（THE ANSWER編集部）