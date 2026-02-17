佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。



「気温の推移（福岡市）」

木曜日にかけて、最高気温は平年並みか平年を少し上回るくらいの気温が続くでしょう。金曜日以降は日中の気温がぐんと上がります。特に今週末は19℃と、4月上旬並みの暖かさです。気温のアップダウンが大きくなりますので、こまめに気象情報を確認してください。



「最高気温はどうなのか？」

17日の最高気温は16日と同じくらいのところが多いでしょう。北九州地方では低くなる所もありそうです。朝との気温差が大きくなるので、お出かけの際は調節しやすい服装が良いでしょう。



「天気の予想」

高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。朝は雲が多い地域も、次第にとれてきそうです。雨が降ることはなく、洗濯物もよく乾くでしょう。晴れてくると空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。



「なのか間予報」

この先もしばらく天気の大きな崩れはありません。雨が少ない状態が続きそうです。週末の3連休は季節を先取りする過ごしやすい気温になります。日曜日は雲が広がりやすく、雨がぱらつくこともありそうです。