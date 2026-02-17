聖望学園の竹川凌平「どうやったら力のある相手に勝てるかを考えながらプレー」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は2月15日に武南の優勝で幕を閉じた埼玉県高校サッカー新人戦から。決勝で武南に延長戦の末に0-1で敗れたが、ついに2度目の県ファイナリストとなった聖望学園。この快進撃を支えたのはビッグセーブを連発した1年生守護神・竹川凌平の存在だった。

ポジショニング、構えるスピード、間合いを詰めるステップワークと、的確かつ明解なコーチング。準決勝の昌平戦、決勝の武南戦を見て、非常に落ち着いていて、細部の技術の質がトータルで高いGKだと思った。

人となりを伝える前に、新人戦で見せたプレーについて触れたい。昌平戦では前半にMF齊野蒼志の決定的な枠内シュートを綺麗な横っ飛びからファインセーブで掻き出した。後半に入っても2本の1対1を完璧な読みとタイミングで飛び込んでシャットアウト。特に前半32分のプレーはFW田島凰人のワンツーからの飛び出しを完全に読み切り、スペースに田島が入ってくることを誘い出すように前に出て、シュート際を右手一本でブロック。そのままボールを絡め取る形でセーブした。

武南との決勝では17本ものシュートを浴びるが、失点は延長前半に浴びたFW渡邉柊羽の決勝弾のみ。前半19分のカウンターからのFW岩澤柾吾の右隅への狙いすましたシュートを綺麗な横っ飛びでセーブ。後半6分には左サイドを突破され、マイナスのクロスに対し、ニアサイドでMF渡辺悠が完全フリーで飛び込むも、即座に反応して間合いを詰めて左足一本で弾き出した。

同20分にもスルーパスから渡辺に完全に抜け出されるが、鋭い飛び出しから右足スライディングで防ぎ、そのこぼれを拾われるが、すぐに起き上がってゴール前にダッシュで戻ってブロックを形成。相手に隙を与えなかった。

182センチと大型ではないが、総合力の高いGKという印象だ。佇まいも雰囲気があり、なかでもコーチングは非常に細かく、的確だった。

「コーチングは僕のなかで大事にしている要素で、味方の特徴は練習でしっかりと見ていてもう分かっているので、立ち上がりから相手の特徴を注視します。特に相手がパスを出したい場所、狙っている場所を分析して、その場所を消させるように指示を出しています」

佇まいが良く見えるのは、試合の展開や状況をしっかりと見ているからだった。全体に目を配りながら、自分の立ち位置を細かく修正し、そして声で味方を動かす。だからこそ、指示の声も「もう半歩下がれ」「斜め前に出て詰めろ」と味方がイメージしやすい具体的なものだった。

「仮に守備を破られてピンチを招いたり、失点したりしたとしても、自分のなかで『そういうことか』と理解をして、整理して、次はもうその形でやられないように修正する。そこは常に頭を働かせるようにしています」

決勝は連戦の疲れもあり、DFラインの動きが鈍く、裏を取られるシーンが多かったが、「相手の動きや体の向き、狙いや意図などを読み取って、無闇に飛び込まずにしっかりと距離を詰めて、『ここぞ』というところで飛び込むようにしています」と、コーチングで対応できないシーンは自らが冷静に対応したことで、延長戦を含めて最小失点で抑えた形となった。

この落ち着き、技術の高さはどこから来ているのか。それは“自分で考える”ということが当たり前になった中学3年間がベースになっていた。

小学生の頃からGKを始めた竹川は、中学進学時には三菱養和SC調布ジュニアユースのセレクションに挑むが、結果は落選だった。しかし、三菱養和SC調布ジュニアユースの生方修司監督の弟である生方繁監督が、ちょうどこの年に聖望学園中学の事務職員となり、翌年に始まるサッカー部の本格強化1期生を募集している時期だったことで、「生方（修司）監督に『弟のチームに行ってみたら』と言われて行ってみようと思いました」と聖望学園中にサッカー部1期生として入学した。

「中学では常に対戦相手が上級生だったので、どうやったら力のある相手に勝てるかを考えながらプレーしていました。そのなかで試合中に声を出さないと動いてくれない選手や、ピンチのときに少し混乱をしてしまっている選手もいるなかで、『なぜ動かないんだ』と苛立つのではなく、『自分が動かす』という責任と自覚を持ってプレーするようになりました。やっぱりどんな相手であれ、試合をするからには絶対に勝ちたいので、その負けず嫌いがこういう考えにつながったのだと思います」

中学2年生の11月の新人戦において創部2年目で初優勝をすると、中学3年生の9月には高円宮杯全日本U-15サッカー選手権の関東大会に埼玉第2代表で出場するなど、メキメキと頭角を現すチームの中心となった。

自ら考えて答えを導き出して決断し、それをプレーに派生させ、かつ周りに伝達していくことが日常化した中学3年間が土台となり、高校進学後も頼れる守護神として1年からレギュラーとなった。そして昨年はJFAトレセン埼玉U-16に選ばれ、今年は新人戦初の準優勝の立役者になった。

「高校に入ってからも強いチームと戦えるのは本当に楽しいし、絶対に負けたくない。個人的には選手権に絶対に出たいですし、プロになりたいと思っているので、まずはしっかりと県大会で結果を残して、自分を知ってもらいたいと思っています」

燃え盛る闘志をインテリジェンスと、それを具現化する思い切った決断力と実行力に変えて。心はホットに、頭はクールにして巧みな技を見せる1年生守護神のこれからの成長譚が非常に楽しみだ。（FOOTBALL ZONE編集部）