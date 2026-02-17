工事現場で道路が大規模陥没…慌てて逃げる作業員　資材や小屋が次々とのみ込まれる　中国・上海

中国・上海で、道路が大規模に陥没する瞬間がカメラに捉えられた。現場は工事中で、建築資材や小屋が次々と引きずりこまれた。前日から水がしみ出すトラブルが発生していたという。

突然の道路崩落…巨大穴出現

中国・上海で12日に撮影されたのは、道路に巨大な穴があく瞬間。

工事中の現場で、大規模な陥没事故が発生した。

目撃者が「小屋が落ちるぞ」と声を上げた直後、建築資材も引きずりこまれ、アスファルトがさらに崩落し、穴はどんどん広がっていった。

陥没の原因は何なのか…。

穴の下をよく見ると、大量の水が噴き出し始めたのが確認できる。

水はどんどん穴を埋めるように溜まり、池のようになってしまった。

地下工事のトラブルから崩落か

中国メディアによると、現場は地下鉄の建設作業中で、事故前日の11日、トンネルを掘っていたところ、水がしみ出すトラブルが発生していた。

急きょ、現場周辺の道路を封鎖し、警戒していたが、翌日の12日、恐れていた事態が起きてしまった。

映像では、道路が音を立てて崩れ落ち、作業員たちがあわてて逃げる様子も確認できる。

海外メディアは、この事故で近隣の建物に被害が出たものの、これまでにけが人の報告はないと報じている。

（「イット！」 2月13日放送より）