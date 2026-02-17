◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が17日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がSP5位から逆転で金メダルを獲得。心配を覆したリフトについて解説した。

SPは73.11点でまさかの5位発進となったりくりゅう。リフトが乱れて大きく減点になり、演技直後、木原は氷上でうなだれた。フリーでは、冒頭のトリプルツイストリフトから始まり、リフト技を4本入れた構成。この日はミスなくこなし、本領を発揮した。フリーの158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点。キスアンドクライで三浦は絶叫し、木原も両手を上げて歓喜した。合計点の231.24点も自己ベストで、世界歴代5位となった。

SP5位から逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙となった。

フリー世界最高得点については「とんでもない数字です。ルール改正もあって、世界最高得点を更新するのは難しくなっている。この状況でこの点数を出すのは凄いこと。このプログラムの最大限の点数を出した瞬間がきょうでした」と解説した。

フリーを振り返った上で、ショートで失敗したリフトをポイントに挙げた。「一発目で上げるリフトでは、私たちも心配した目で見てました。その心配を覆して“僕たちは大丈夫だよ！”というメッセージを感じた。そしてラストポーズ。あえてラストポーズにもう一度リフトをするんですね。三浦選手が“オリンピックのラストポーズでガッツポーズしたい”と言っていて、本当にそれが現実になった。まぶたを閉じても思い出せます」と説明した。