乃木坂46遠藤さくら、『アップトゥボーイ』40年の歴史で最多表紙 大特集号で昭和・平成・令和ファッション披露
『アップトゥボーイ』（ワニブックス）が、今年3月に創刊40周年を迎え、20日発売の今号Vol.360と3月23日発売の次号Vol.361は、創刊40周年記念の特別仕様となる。そんな記念すべきVol.360では、歴代最多表紙登場の乃木坂46遠藤さくらが、9度目の表紙を務める。
【写真】遠藤さくら大特集！過去のかわいすぎる制服姿も
40年の長い歴史で、その時代を彩るたくさんのアイドル、俳優たちが『アップトゥボーイ』の表紙を飾ってきた。その中で歴代最多の表紙登場グループが、乃木坂46。そして乃木坂46で最多の登場回数メンバーが遠藤の8回となっている。
ちなみに遠藤のソロ表紙登場回数7回は、全登場者の中でもトップクラスの数字で、遠藤含めても数人しかいない。そして創刊40周年記念号は、Vol.360と361、2号連続で乃木坂46特集号とし、今号は遠藤が通算9度目となる表紙を担当した。
巻頭21ページを飾ったグラビアのテーマは「40年」。昭和、平成、令和と3つの時代にかけてさまざまなスタイルの女性が生まれた。昭和アイドルファッション、平成はギャルやY2K、そして過去のリバイバルも多い令和には量産型という新たなジャンルも。そんなさまざまなファッションに身を包んだ遠藤に注目だ。
遠藤以外のグラビアでは「Vaporwave」が撮影テーマの私立恵比寿中学・小久保柚乃が8ページ、雪中ロケにチャレンジしてくれた僕が見たかった青空・杉浦英恋も8ページ、Hello!Projectからはロージークロニクル・上村麗菜とアンジュルム・長野桃羽が初コラボ。制服姿の他、40年前の、あのユニットをイメージしたビジュアルも披露している。
さらに、AKB48の最新シングル「名残り桜」に選抜入りを果たした田口愛佳や、本誌初登場となる一ノ瀬瑠菜、久しぶりの登場となるちばひなのがそれぞれ水着グラビアを飾り、『仮面ライダーゼッツ』への出演で話題の俳優・平川結月が今月発売のカレンダー撮影より、オール未公開カットでのグラビアも。そして好評連載・AKB48倉野尾成美なども掲載する。
そして巻末は、『Hello！Project BEST SHOT!! vol.28』の発売を記念し、牧野真莉愛（モーニング娘。’26）をはじめとしたHello！Projectのメンバーたちがそろい踏み、オール未公開カットでのグラビア10Pとなる。
また、創刊40周年を記念した過去のレジェンドアーティストたちの特別連載も今号からスタート。記念すべき第一回は相田翔子が登場する。
今回は表紙・裏表紙と、付録のB3両面ポスター、表紙を飾った遠藤の、本誌初登場時からの7年間の撮りおろしの未公開カットを16ページにまとめたブックインブックの表紙画像を公開する。
【写真】遠藤さくら大特集！過去のかわいすぎる制服姿も
40年の長い歴史で、その時代を彩るたくさんのアイドル、俳優たちが『アップトゥボーイ』の表紙を飾ってきた。その中で歴代最多の表紙登場グループが、乃木坂46。そして乃木坂46で最多の登場回数メンバーが遠藤の8回となっている。
巻頭21ページを飾ったグラビアのテーマは「40年」。昭和、平成、令和と3つの時代にかけてさまざまなスタイルの女性が生まれた。昭和アイドルファッション、平成はギャルやY2K、そして過去のリバイバルも多い令和には量産型という新たなジャンルも。そんなさまざまなファッションに身を包んだ遠藤に注目だ。
遠藤以外のグラビアでは「Vaporwave」が撮影テーマの私立恵比寿中学・小久保柚乃が8ページ、雪中ロケにチャレンジしてくれた僕が見たかった青空・杉浦英恋も8ページ、Hello!Projectからはロージークロニクル・上村麗菜とアンジュルム・長野桃羽が初コラボ。制服姿の他、40年前の、あのユニットをイメージしたビジュアルも披露している。
さらに、AKB48の最新シングル「名残り桜」に選抜入りを果たした田口愛佳や、本誌初登場となる一ノ瀬瑠菜、久しぶりの登場となるちばひなのがそれぞれ水着グラビアを飾り、『仮面ライダーゼッツ』への出演で話題の俳優・平川結月が今月発売のカレンダー撮影より、オール未公開カットでのグラビアも。そして好評連載・AKB48倉野尾成美なども掲載する。
そして巻末は、『Hello！Project BEST SHOT!! vol.28』の発売を記念し、牧野真莉愛（モーニング娘。’26）をはじめとしたHello！Projectのメンバーたちがそろい踏み、オール未公開カットでのグラビア10Pとなる。
また、創刊40周年を記念した過去のレジェンドアーティストたちの特別連載も今号からスタート。記念すべき第一回は相田翔子が登場する。
今回は表紙・裏表紙と、付録のB3両面ポスター、表紙を飾った遠藤の、本誌初登場時からの7年間の撮りおろしの未公開カットを16ページにまとめたブックインブックの表紙画像を公開する。